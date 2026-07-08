[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시 광산구(구청장 박병규)가 신속하고 체계적으로 감염병을 대응하기 위해 ‘상시 감염병 위기관리 모의훈련’을 진행했다.

광산구는 일상에서 발생할 수 있는 감염병에 선제적으로 대비하기 위해 실무 중심의 훈련 체계를 구축하고 감염병에 대한 업무 숙련도를 높이고자 이번 모의 훈련을 마련했다.

훈련은 수인성·식품매개감염병(식중독)을 주제로 ▷수인성·식품매개감염병 대응 기본교육 ▷가상 발생상황 가정한 모의 역학조사 실습으로 진행됐다.

또한 광산구는 감염병 대응 전문인력 양성에도 힘쓰고 있다.

전남광주통합특별시 지역 최초로 역학조사관을 양성한 데 이어 두 번째 역학조사관이 종합 과정을 수료하면서 광산구는 2명의 역학조사관을 확보하게 됐다.

박병규 광산구청장은 “감염병은 언제든 발생할 수 있는 만큼 반복적인 교육과 훈련을 통해 대응역량을 높이겠다”라며 “실전 중심의 훈련과 전문 인력 양성으로 구민들의 건강과 안전을 지키겠다”고 말했다.