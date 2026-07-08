[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 최근 전문안전요원을 공개채용하고 슈퍼마리오 물총맨을 등장시키는 등 안전과 재미 모두를 업그레이드한 철원 동송의 사문안천 물놀이장이 철원군과 강원-경기 북부지역 가족단위 여행객들에게 인기를 끌고 있다.

8일 철원군에 따르면, 동송읍 주민들이 운영하는 사문안천 어린이 물놀이장은 지난 6월 27일 개장했고, 오는 8월 26일까지 운영되며, 안전한 시설과 쾌적한 물놀이 환경을 제공해, 철원군의 대표 여름 명소 중 하나로 새로이 진입했다.

테마파크 부럽잖은 이벤트, 두레박 물폭탄, 슬라이드 등도 있다.

철원군 동송읍(읍장 장명옥)은 물놀이장의 안전을 담보하기 위해, 개장 전, 이용객 안전지도, 위생관리, 응급대응, 제반 안전업무를 전문적으로 해온 안전관리요원을 공개채용했다.

물놀이장은 어린이 및 유아(24개월 이상~13세 이하)들이 이용하는 어린이 놀이시설로 이용 시간은 오전 10시부터 오후 5시 30분까지이며, 물탱크 청소 및 시설물 점검을 위해 매주 월요일과 화요일은 휴장한다.

동송읍은 물놀이장을 찾는 어린이들에게 더욱 특별한 추억을 선사하기 위해 7월 11·18일·25일·26일, 8월 1일·8일·9일·15일·22일에, 13:30~14:30, 15:30~16:30 두차례 이벤트 행사를 추가로 운영한다.

올해는 특히 버블 또는 마술쇼, 가족과 함께하는 물놀이 레크게임 등과 같은 어린이들이 함께 참여하고 즐길 수 있는 프로그램을 구성해 물놀이의 재미를 더하고 있다.