[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 AI융합기계계열 일본취업반 2학년 학생들이 글로벌 실무역량을 키우고 일본 취업 경쟁력을 높이기 위한 현지연수에 나섰다고 7일 밝혔다.

이번 연수에는 AI융합기계계열 일본취업반(2026 K-MOVE스쿨 기계자동차설계과정) 재학생 10명이 참가하며 이날 출국해 오는 25일까지 18박 19일간 일본 도쿄에서 현지 집중 교육과 기업 실무체험, 채용 연계 프로그램에 참여한다.

학생들은 도쿄 국립올림픽기념청소년종합센터를 거점으로 비즈니스 일본어, 일본 기업문화 이해, 자기소개서 작성, 면접 대응, 프레젠테이션 등 실전 중심 교육을 집중적으로 이수한다.

일본어를 사용하는 현지 환경에서 의사소통 능력을 높이고 실제 취업 현장에서 요구하는 역량을 체득할 예정이다.

또 일본 대표 산업현장을 직접 찾아 실무를 체험한다. 닛산자동차와 캐논 전시장을 방문해 자동차와 첨단 제품의 개발·설계 과정을 살펴보고, 대학에서 배운 기계설계와 부품 개발 이론이 실제 제품으로 구현되는 과정을 확인하게 된다.

이 밖에도 방재훈련과 일본 전통문화 체험, 도쿄 주요 시설 견학 등을 통해 일본 사회와 문화를 이해하고 글로벌 감각을 키우는 다양한 프로그램도 진행된다.

정찬서 AI융합기계계열 교수는 “이번 일본 현지연수는 일본어 능력 향상은 물론 기업 실무와 일본 기업의 채용문화를 직접 경험하는 취업 준비 과정”이라며 “학생들이 현장에서 자신감을 키우고 글로벌 엔지니어로 성장할 수 있도록 실질적인 교육을 지속 확대하겠다”고 말했다.