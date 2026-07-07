[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 간호대학 실습교육 지원사업의 일환으로 운영한 ‘2026 KALS(Korean Advanced Life Support) Provider 취득지원 프로그램’을 성공적으로 마무리했다고 7일 밝혔다.

이번 교육은 지난 3일과 6일 총 2회에 걸쳐 문경대와 김천대 간호학과 4학년 학생들을 대상으로 진행됐다.

병원 내 심정지 상황에서 요구되는 전문심폐소생술 수행능력과 응급환자 간호 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 경북보건대 간호교육지원센터 시뮬레이션 실습실에서 진행됐으며 대한심폐소생협회 KALS Training Site 기준에 따라 전문심폐소생술(Advanced Life Support) 이론과 실습 교육을 병행했다.

참가 학생들은 전문심폐소생술 이론교육과 실습을 통해 심정지 환자 초기평가, 전문심폐소생술 알고리즘, 기도관리, 제세동기 사용, 팀 기반 시뮬레이션 훈련 등을 수행했다.

경북보건대 이은직 총장은 “앞으로도 학생들이 현장 중심의 실습교육을 통해 전문성과 실무능력을 갖춘 간호인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.