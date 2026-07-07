공정위 및 1·2차 협력사와 상생협약 체결 협력사 대금 10일 내 지급…경영 안정성↑ SDV·전동화·자율주행 기술 전환 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 인공지능(AI)과 로봇, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 미래 산업 전환에 대응하기 위해 공급망 전반의 상생협력을 강화한다. 협력사의 경영 안정성을 높이고, AI와 전동화, 자율주행 분야 기술·교육 지원을 확대해 미래 모빌리티 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

현대차그룹은 7일 경기 성남시 판교 더블트리 호텔에서 ‘현대자동차그룹 상생협약 체결식’을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 주병기 공정거래위원장을 비롯한 공정위 관계자와 서강현 현대차그룹 기획조정담당 사장이 참석했다. 또한, 현대차·기아와 현대모비스, 현대제철, 현대건설, 현대로템, 현대엔지니어링, 현대트랜시스, 현대위아, 현대오토에버, 현대케피코, 이노션 등 12개 계열사 대표와 150여 개 1·2차 협력사 관계자가 함께 자리했다.

현대차그룹은 AI와 SDV, 자율주행, 로봇, 미래항공모빌리티(AAM), 수소에너지, 스마트팩토리 등 미래 사업을 추진하고 있다. 이에 따라 협력사도 단순 거래 관계를 넘어 미래 산업 전환을 함께 준비하는 공급망 파트너로 역할이 넓어지고 있다.

주병기 위원장은 축사에서 “미래 모빌리티 산업의 혁신은 협력사와의 건강한 협업 구조와 상생 위에서 더욱 단단하게 지속될 수 있다”며 “현대차그룹이 스스로 협력사와의 상생에 나선 오늘이 우리 경제가 선진 경제 시스템으로 전환하는 출발점”이라고 밝혔다.

서강현 사장은 “협력사의 경쟁력이 곧 현대차그룹의 경쟁력이며 공급망 전체가 건강해야 글로벌 시장에서 살아남을 수 있다”며 “전동화와 자율주행, 로봇, 소프트웨어 중심의 미래 모빌리티 전환 과정에서 협력사가 뒤처지지 않도록 그룹의 역량을 모아 함께하겠다”고 말했다.

현대차그룹은 우선 협력사의 경영 안정을 위해 대금 지급 조건을 개선한다. 협력사에 대한 납품대금을 법정 지급기한인 60일보다 크게 앞당긴 평균 10일 이내 지급한다. 또한, 1차 협력사가 2차 협력사에 지급하는 대금도 조기에 지급될 수 있도록 교육과 모니터링, 인센티브를 병행할 계획이다.

상생결제시스템 활용도 확대한다. 상생결제시스템은 대기업의 신용을 기반으로 협력사가 납품대금을 조기에 현금화할 수 있도록 지원하는 제도다. 현대차그룹은 1차 협력사의 상생결제 활용 실적을 평가와 인센티브에 반영해 2·3차 협력사까지 제도 활용이 확산될 수 있도록 유도할 방침이다.

이에 공정거래위원회는 협약을 이행하는 기업들에게 인센티브를 제공하고, 대금 지급조건 개선에 따른 협력사들의 애로사항을 청취하는 등 협약의 성공적인 이행을 적극 지원할 계획이다.

미래 산업 대응 역량을 높이기 위한 교육·기술·금융 지원도 강화한다. 현대차·기아는 SDV와 전동화, 자율주행 기술 전환 교육과 함께 AI·소프트웨어, ESG(환경·사회·지배구조), 탄소중립, 사이버보안 교육을 운영한다. 현대모비스는 로봇 사업 확대에 맞춰 첨단 부품 협력사를 육성하고, 현대로템은 제조 기술 인재 양성을 지원한다.

현대오토에버는 AI 교육과 자격증 취득 지원 등 복리후생 프로그램을 운영하고 협력사 소프트웨어 역량 강화를 위한 지원도 확대한다. 현대위아는 수출입 인증을 통해 해외 진출 기반을 넓히고, 현대케피코는 무상 특허 제공과 동반성장펀드 금리 개선, 청년 인력 채용 지원 등을 추진한다. 현대제철은 동반성장펀드 운영과 납품단가 연동제 교육을 실시하며, 현대트랜시스는 ESG 대응 컨설팅을 지원한다.

현대건설은 우수 현장소장 포상과 안전 인센티브를 확대하고, 현대엔지니어링은 법정 기준을 웃도는 안전관리비를 편성해 현장 안전 수준을 높일 계획이다. 이노션은 협력사 임직원에게 AI 구독료를 지원하고 기술자료 임치제 운영, 입찰 탈락 업체에 대한 시안 대가 지급 등을 통해 디지털 역량과 지식재산권 보호를 지원한다.

현대차그룹 관계자는 “협력사 경쟁력 제고를 추진해 공급망 전반의 기술 수준을 높이고, 미래 산업 생태계도 협력사와 함께 키워 나갈 계획”이라며 “공급망 전반에 공정하고 지속가능한 상생협력 문화가 확산될 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 현대차그룹은 최근 경남 진주에서 이재명 대통령 주재로 열린 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 영남권에 ▷AI 기반 고도 자율주행차(AI DV) 제조 허브 구축 ▷미래 핵심 부품 클러스터 조성 ▷제조 특화 AI 기반 생산 혁신 ▷미래 항공·우주 기술 개발 ▷지속 가능한 에너지 인프라 구축 등 향후 10년간 42조원을 투자하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.