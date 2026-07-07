SK해운 에이치라인해운 HMM 이어 부산으로 田 시장 “세계적 해운기업 되도록 지원할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HMM, SK해운, 에이치라인해운에 이어 흥아해운㈜도 부산 이전을 결정했다고 부산시가 7일 밝혔다.

흥아해운㈜은 공정거래위원회 2026년 공시자료 기준 대기업집단 32위인 장금상선그룹 계열사로 2025년 매출액 1555억원, 근무인원 340명의 탱커 전문 해운선사다.

이번 이전 결정에 환영 입장을 밝힌 부산시는 흥아해운이 해양수도 부산에 원활히 정착할 수 있도록 행·재정 지원방안을 마련할 계획이다.

우수 해운기업의 부산 투자를 유도하기 위해 부산시는 다각적인 노력을 기울여 왔다. 입지 및 시설투자에 대한 보조금을 지원하고, 올해 초부터는 수도권 주요 해운기업과 해운협회 등을 찾아가 부산의 우수한 투자환경과 지원책을 설명하는 투자유치 활동도 펼치고 있다.

전재수 신임 시장도 지난 6일 서울 중구 장금상선㈜ 본사를 방문, 장금상선그룹 정태순 회장을 만나 우수 해운기업의 부산 투자와 이전을 요청하기도 했다.

전 시장은 “흥아해운㈜의 이전 결정은 해운기업들이 행정·사법·기업·금융 기능이 집적하는 해양수도 부산에 투자해야 기업 경쟁력을 높일 수 있다는 사실을 확인시켜 준 것”이라며 “흥아해운이 부산에서 세계적 해운기업으로 성장할 수 있도록 실질적이고 과감한 지원을 아끼지 않겠다”고 약속했다.