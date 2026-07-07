아부다비투자사무소와 공동 개최 첨단제조·모빌리티 등 협력 분야 소개

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국무역협회(KITA)는 아부다비투자사무소(ADIO)와 공동으로 ‘한-아부다비 경제협력 유망분야 웨비나’를 개최했다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 지난 5월 한-UAE 포괄적경제동반자협정(CEPA) 발효를 계기로 확대되는 양국 간 산업 협력 기회를 국내 기업에 소개하고, 중동 시장 진출 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 웨비나는 첨단 제조와 모빌리티를 시작으로 이커머스, 헬스케어, 소비재, 에너지 등 아부다비의 유망 협력 분야를 순차적으로 다루는 시리즈로 진행될 예정이다.

이상준 무역협회 국제협력본부장은 개회사에서 “한-UAE CEPA 발효로 주요 품목의 관세가 단계적으로 철폐되고 모빌리티, 인공지능(AI), 신재생에너지 등 첨단 산업 분야 협력이 주목받고 있다”며 “국내 기업들이 아부다비의 투자 환경과 새로운 비즈니스 기회를 이해하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

알레산드로 보르고냐 ADIO 클러스터 개발 부문장은 기조연설에서 “아부다비는 첨단 제조와 스마트 모빌리티 생태계 확대를 위해 혁신 기업의 투자와 진출을 적극 지원하고 있다”며 “한국 기업과의 전략적 파트너십을 강화해 함께 성장하는 협력 모델을 구축하길 기대한다”고 밝혔다.

웨비나에서는 ▷아부다비의 비즈니스 환경 ▷첨단 제조 분야 진출 전략 ▷스마트·자율주행차 산업 클러스터(SAVI) 소개 ▷UAE 진출 절차와 인센티브 ▷현지 진출 사례 등이 소개됐다.

오누드 알 마르주키 ADIO 산업개발부장은 전기차 공급망과 정밀 제조 분야에서 한국 기업의 진출 가능성을 설명했고, 알리 알하시미 SAVI 총괄은 KEZAD 산업단지와 마스다르시티 등 아부다비의 모빌리티 산업 육성 거점을 소개했다. 이어 B2G 사업개발사 얼라이언스컴퍼스의 김두연 대표는 AI와 자율주행, 방산 분야에서 아부다비 정부와 기술 실증(PoC)을 추진하고 있는 국내 기업들의 협력 사례를 발표했다.

무역협회는 이달 말 이커머스·헬스케어·소비재를 주제로 후속 웨비나를 개최하고, 8월에는 에너지·자원 분야 협력 방안을 다룰 예정이다.

한편, 무역협회는 최근 베트남 호치민 SECC 전시장에서 ‘2026 베트남 국제 프리미엄 소비재전’을 개최한 데 이어 한국산업은행과 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 아시아 대표 스타트업 페어인 ‘넥스트라이즈 2026, 서울’을 개최하는 등 우리 기업들의 글로벌 진출 및 유망 스타트업 지원에 적극 나서고 있다.