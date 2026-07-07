[헤럴드경제=김병진 기자] ㈜태왕은 경남 사천시 KB손해보험 인재니움 사천연수원에서 개최한 ‘사천 스카이시티 AIDC(AI Data Center) Summit’을 성황리에 마무리했다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 사천 스카이시티에 추진 중인 AI 데이터센터 구축 계획과 피지컬 AI 산업 생태계 조성 비전을 공유하기 위해 마련됐으며 정·관계와 산업계, 금융권 관계자 등 400여명이 참석했다.

행사에는 임오경 국회의원을 비롯해 김제홍 사천시 부시장, 강만구 경남투자청장, 박윤경 대구상공회의소 회장, 황태부 사천상공회의소 회장, 김수권 정촌뿌리산단 회장과 IM뱅크, 하나증권, 키움증권 등 금융기관 관계자들이 참석했다.

㈜태왕이 추진하는 사천 스카이시티 AI 데이터센터는 국가 지정 ‘피지컬 AI’ 선도지역 조성과 연계해 글로벌 수준의 AI 인프라를 구축하는 것을 목표로 한다.

사업 계획에 따르면 데이터센터는 약 1만5000평 부지에 조성되며 1단계 80MW, 최종 200MW 규모의 하이퍼스케일급 시설로 구축될 예정이다.

특히 건축 분야에서는 초고성능 콘크리트(K-UHPC)를 적용해 외벽과 내부 기둥의 내구성을 높이고, 안정적인 운영 환경을 확보한다는 계획이다. 태왕은 해당 기술을 통해 재난 및 외부 위협에 대한 대응력을 강화하는 것은 물론, 장기적인 데이터센터 운영 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 사업에는 한국건설기술연구원(KICT) 기술이전 기반의 SCE건설 초고성능 콘크리트 기술이 적용될 예정이며, 제조 데이터 전환 전문기업 STLogic의 솔루션도 함께 도입해 AI 기반 제조혁신 플랫폼 구축을 추진한다.

이와 함께 연구개발(R&D)센터를 조성해 피지컬 AI 분야 기업과 스타트업의 연구개발을 지원하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI 기업 육성에도 나설 계획이다.

노기원 ㈜태왕 회장은 “사천 스카이시티 AI 데이터센터를 국가 전략사업의 핵심 거점으로 육성해 대한민국 AI 산업 경쟁력을 한 단계 높이겠다”며 “AI 데이터센터와 피지컬 AI 산업 생태계를 연계해 지역경제 활성화와 미래 성장동력 확보에 기여할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.