개막식 8일 오후 5시 30분 영화의전당 시상식 14일 오후 2시 낙동아트센터

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 어린이와 청소년의 영상문화 축제가 부산에서 열린다.

부산시는 8일부터 14일까지 해운대구와 서부산권 일대에서 ‘제21회 부산국제어린이청소년영화제(BIKY)’를 개최한다고 7일 밝혔다.

영화제는 ‘얘들아 소풍가자’를 슬로건으로 내걸고 7일간 진행되며, 특히 올해는 해운대구 중심의 상영·행사 거점을 서부산권으로 넓혀, 더 많은 시민이 가까운 곳에서 영화제를 즐길 수 있도록 했다.

이번 영화제에서는 어린이·청소년의 창작과 성장, 가족의 공감을 담은 41개국 179편의 작품이 상영된다. 상영작은 경쟁부문, 초청부문, 특별전으로 구성했다.

경쟁부문은 어린이·청소년 창작 단편 ‘레디~액션!’, 한국 단편 경쟁 ‘새로운 별빛’, 세계 장편 경쟁 ‘마음의 별빛’ 등 총 75편으로, 초청부문은 어린이·청소년·가족 관객을 위한 국내외 작품 44편으로 구성해 모험과 성장, 다양한 삶의 이야기를 함께 선보인다.

개막식은 8일 오후 5시 30분 영화의전당 하늘연극장에서 열린다. 방송인 오상진과 배우 서수빈이 사회를 맡고, 가야금 김혜진과 AIKI with HOOK이 축하공연을 펼친다.

개막작은 알렉산더 머피 감독 연출 <굿바이 시스터즈>로 네팔 카트만두에 사는 두 자매가 유학자금을 마련하기 위해 히말라야 고산지대로 떠나는 여정을 통해 이별과 성장, 상처의 극복을 그린다.

시상식은 14일 오후 2시 낙동아트센터 앙상블극장에서 열리며, ‘AI JAM(잼)있다’ 워크숍 작품 상영과 경쟁부문 시상, 비키즈 졸업식 등으로 영화제의 대미를 장식한다.

영화제의 대표 야외축제 공간인 ‘BIKY 놀이터’는 슬로건에 맞춰 9일부터 12일까지 영화의전당 두레라움 광장에서 운영된다. 푸드존 ‘바로 이 맛이야’, 현대어린이책미술관(MOKA) 예술놀이터, 공연 스테이지 등으로 구성되며, 체험·공연 프로그램은 입장료 없이 참여할 수 있다.

야외상영 ‘달빛극장’, 학술행사 ‘BIKY 오픈토크’, 롯데시네마 부산명지의 ‘불안한 콘서트 in BIKY’와 ‘BIKY 미니 놀이터’도 함께 운영된다.