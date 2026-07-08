데이터 분석 및 프로세스 개선 솔루션 기업 미니탭(Minitab, LLC)이 국내 데이터 분석 전문기업 데이터랩스(구 이레테크)를 인수하며 한국 시장 공략을 강화한다.

이번 인수는 25년 이상 이어온 양사의 협력 관계를 바탕으로 이뤄졌으며, 국내 제조업을 중심으로 데이터 기반 의사결정과 품질 혁신, AI 분석 서비스 경쟁력을 높이기 위한 전략의 일환이다.

데이터랩스는 품질 분석과 통계 솔루션을 비롯해 기술 교육, 컨설팅, 시스템 구축 분야에서 전문성을 쌓아온 기업이다. 앞으로도 기존 사명을 유지한 채 운영되며, 소속 전문 인력은 미니탭의 정규 조직으로 편입된다. 이에 따라 국내 고객들은 기존 기술 지원은 물론 미니탭의 글로벌 제품 포트폴리오와 교육 프로그램, 기술 지원 체계를 함께 활용할 수 있게 된다.

양사는 이번 통합을 계기로 데이터 기반 경영과 운영 혁신 지원을 한층 확대할 계획이다. 데이터랩스는 그동안 미니탭 솔루션을 활용해 품질 개선, 통계 분석, 기술 교육 및 컨설팅을 제공해 왔으며, 최근에는 AI와 머신러닝 기반 분석 서비스까지 지원 영역을 넓혀왔다. 미니탭 역시 소프트웨어와 전문 서비스를 연계한 통합 지원 체계를 강화해 기업들의 생산성 향상과 프로세스 개선을 지원한다는 방침이다.

제프리 T. 슬로빈(Jeffrey T. Slovin) 미니탭 최고경영자(CEO)는 “한국은 세계 제조업을 선도하는 국가이자 데이터 기반 혁신의 잠재력이 큰 시장”이라며 “데이터랩스의 현장 전문성과 고객 신뢰에 미니탭의 글로벌 데이터 분석 플랫폼을 결합해 국내 기업들의 데이터 활용 역량을 높이고 지속 가능한 혁신을 지원하겠다”고 말했다.

이어 “데이터랩스는 오랜 기간 미니탭의 핵심 파트너로서 데이터 분석과 기술 지원 분야에서 전문성을 입증해 왔다”며 “앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 국내 제조업 고객들에게 수준 높은 교육과 컨설팅 서비스를 지속 제공할 계획”이라고 밝혔다.

김지현 데이터랩스 부사장은 “미니탭과 새로운 출발을 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “글로벌 기술력과 국내 현장 경험을 결합해 고객 지원을 더욱 강화하고, 한국 제조업의 데이터 기반 혁신을 이끄는 파트너가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이번 인수와 관련한 자세한 내용은 미니탭 및 데이터랩스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.