이승로 성북구청장
이승로 성북구청장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]민선 9기 서울시구청장협의회는 7일 오후 중구 명동 소재 PJ호텔에서 전체회의를 열어 이승로 성북구청장(성북, 3선)을 임기 1년 구청장협의회장으로 선출했다.

또 부회장으로 유찬종 종로구청장, 진교훈 강서구청장 ,김현기 강남구청장, 유보화 성동구청장을,감사에는 류삼영 동작구청장을 뽑았다.

서울시구청장협의회장
서울시구청장협의회장

seouldream01@heraldcorp.com