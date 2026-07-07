[헤럴드경제=임세준 기자] 민병덕 더불어민주당 을지로위원장이 7일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 홈플러스를 청산으로 내모는 MBK, 메리츠 규탄 기자회견에서 발언을 하고 있다. 이날 더불어민주당 을지로위원회는 홈플러스의 정상적 회생을 위해 MBK와 메리츠의 즉각적인 DIP 금융 지원 촉구와 국민연금의 MBK 위탁운용사 관리 강화 및 국회 청문회를 통한 진상 책임 규명을 촉구했다.


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