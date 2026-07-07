[헤럴드경제=임세준 기자] 민병덕 더불어민주당 을지로위원장이 7일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 홈플러스를 청산으로 내모는 MBK, 메리츠 규탄 기자회견에서 발언을 하고 있다. 이날 더불어민주당 을지로위원회는 홈플러스의 정상적 회생을 위해 MBK와 메리츠의 즉각적인 DIP 금융 지원 촉구와 국민연금의 MBK 위탁운용사 관리 강화 및 국회 청문회를 통한 진상 책임 규명을 촉구했다.
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입력 2026-07-07 15:24:20
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[헤럴드경제=임세준 기자] 민병덕 더불어민주당 을지로위원장이 7일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 홈플러스를 청산으로 내모는 MBK, 메리츠 규탄 기자회견에서 발언을 하고 있다. 이날 더불어민주당 을지로위원회는 홈플러스의 정상적 회생을 위해 MBK와 메리츠의 즉각적인 DIP 금융 지원 촉구와 국민연금의 MBK 위탁운용사 관리 강화 및 국회 청문회를 통한 진상 책임 규명을 촉구했다.
靑 “미래대응기금 양극화 완화·지방·교육에…대대적인 청년 정책 준비”
[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 7일 반도체 추가 세수를 잠재성장률 반등, K자 양극화 완화, 지방 균형 발전, 교육 등에 사용할 것이라고 밝혔다. 류덕현 청와대 재정기획보좌관은 이날 KTV 유튜브 채널 등을 통해 공개된 ‘팩트방앗간 라이브’에서 “사실 우리 정부가 앞으로 직면하고 있는 절대 절명의 과제들이 있다”면서 이같이 말했다. 류 보좌관은 “5년
백종원 “대패삼겹 내가 개발” 대반전…법원 “80년대 이미 유행”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔지만 법원은 사실이 아니라고 판단했다. 4일 채널A 등에 따르면, 수원지방법원 안양지원은 더본코리아 가맹점주 A 씨가 유튜버 김재환 PD를 상대로 낸 손해배상 소송에서 지난달 25일 원고 패소 판결했다. 김 PD는 ‘백 대표는 대패삼겹살 원조가 아니다’라고 주장해온 인물이다. 백 대표는 자신이 1993년 대패삼겹살을 최초로 개발했다고 여러 경로를 통해 주장해왔다. 더본코리아 홈페이지에도 그 같은 내용이 있다. 육절기를 구매하려다 햄 슬라이서를 사는 바람에 냉동 삼겹살을 썰다가 고기가 대패에 민 것처럼 돌돌 말려 나왔고, 그 모양에 착안해 대패삼겹살이라는 메뉴를 자신이 처음으로 세상에 내놨다는 주장이다. 백 대표는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표등록을 하기도 했다. 그러나 김 PD는 대패삼겹살이 1993년 이전부터 부산, 광주 등에서 자연스럽게 생겨나 팔리고 있었다며 백 대표의 주장이 거짓이라고
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
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