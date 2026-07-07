[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시의회는 7일 오후 본회의를 열어 12대 의회 전반기 의장으로 임만균 의원(민주당 관악)을 선출했다.

5선 의원으로 최다선인 김기덕 의원의 사회로 진행된 12대 의회 전반기 의장 선거에서 임만균 의원이 117표 중 113표를 얻어 당선됐다.

임 의장은 신출 후 인사말을 통해 “당선의 기쁨 보다 무거운 책임을 느낀다”며 “권한보다 책임을 지는 의장이 되겠다”고 말했다.

또 “의원 한 분 한 분이 의회의 주역이며 운명공동체”라며 “이해 다툼이 있을 수록 원칙을 지키고 상호 소통을 하며 118명 의원 여러분을 잘 모시겠다”고 덧붙였다.

이어 “의장 선거를 원할히 해주신 김기덕 의원님께 감사하다”고 전했다.

서울시의회는 임만균 의장 주재로 부의장 선거를 실시해 민주당 성흠제 의원(은평)을 선출했다.

성 부의장은 118표 중 112표를 얻어 당선됐다.

의회는 또 국민의힘 소속 이성배 부의장 후보에 대한 선거를 진행, 116명 중 113명이 지원해 당선됐다.