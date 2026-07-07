“반도체 단지 조성 적극 협력”…군공항 이전 속도 기대

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]광주 군공항 예비 이전 후보지인 전남광주통합특별시 무안군이 호남권 반도체 클러스터 조성사업에 적극 협조할 뜻을 밝혔다.

특히 국방부·특별시·무안군 등 이뤄진 군공항 이전부지 선정위원회 회의에 김산 무안군수도 참석하기로 해 군공항 이전 작업이 속도를 낼 것으로 보인다.

김산 무안군수는 7일 입장문을 내어 “정부가 호남권 반도체 클러스터 조성사업 부지로 광주 군 공항 부지를 결정한 것을 크게 환영한다”고 밝혔다.

김 군수는 “반도체 산업은 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략사업이며, 호남권 반도체 클러스터 조성은 수도권에 집중된 첨단산업 기반을 분산하고 국가 균형발전을 실현하는 의미 있는 국가 프로젝트”라며 이같이 말했다.

그는 “광주 군 공항 부지를 중심으로 반도체 산업 생태계가 조성될 경우 전남광주특별시는 물론 서남권 전체의 산업 경쟁력을 높이고, 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화, 미래 성장동력 확보에 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “무안국제공항과 광역 교통망, 물류 인프라와의 연계를 통해 소재·부품·장비 산업과 연구개발, 물류, 정주환경까지 함께 성장하는 새로운 발전축이 마련되기를 바란다”고 말했다.

김 군수는 “이번 사업이 특정 지역의 개발을 넘어 전남광주특별시의 공동 발전과 서남권 상생발전으로 이어질 수 있도록 적극 협력할 것”이라며 “광주 군공항 이전 문제 역시 이번 국가사업과 함께 상생의 원칙 속에서 속도감 있게 추진되기를 바란다”고 말했다.

김 군수는 “광주 민간공항의 무안국제공항 선(先) 이전과 전남광주특별시와 정부의 1조원 규모 지원, 국가 차원의 획기적인 인센티브 제공 등 3대 요구조건에 대한 구체적인 이행 방안이 가시화되기를 기대한다”고 말했다.

광주 군공항 예비 이전 후보지인 무안군이 반도체 클러스터 조성사업에 협력하기로 함에 따라 후보지 지정도 속도를 낼 전망이다.

무안군은 지난달 30일 이전 후보지를 최종 선정하기 위한 회의에 돌연 불참한 데 이어 ‘3대 선결 조건’을 이행하지 않으면 군공항 이전을 재검토하겠다고 밝혀 논란이 일기도 했다.

일각에서는 통합특별시 주청사 문제와 연계돼 군 공항 이전에 차질이 빚어질 수 있다고 우려했으나 이날 김 군수 입장문에 주청사 언급은 없었다.

국방부·특별시·무안군 등으로 구성된 이전부지 선정위원회는 조만간 회의를 열어 이전 후보지를 결정할 계획이며, 지난 회의에 불참해 회의를 무산시켰던 김 군수도 이번 회의에는 참석할 예정이다.

이어 주민 의견 수렴과 주민 투표 등을 거쳐 무안군수가 군공항 유치를 신청하면, 올해 안에 이전 부지를 최종 확정할 것으로 기대된다.

김 군수는 “이전부지 선정위원회 일정이 잡히면 참석하겠다”며 “군민과 함께 국가 균형발전과 서남권 상생발전을 위한 합리적인 해법 마련에 적극 협력하겠다”고 약속했다.