44개국 197 회원 보유 국제협회 국내 도시 최초, 아시아 25년만

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산이 2027년 세계항구도시협회 총회 개최지로 확정됐다. 세계 2위 환적항이자 세계 10위권 해양도시인 부산의 위상을 널리 알리고, 친환경 스마트항만 전략, 세계 최대규모의 북항 재개발사업, 글로벌 물류 플랫폼 구축 등 부산의 핵심 해양비전을 세계에 소개할 기회라는 평가다.

부산시는 6일 오후 10시(프랑스 현지시각 오후 3시) 화상으로 열린 ‘2026 세계항구도시협회(AIVP) 제1차 총회’에서 부산이 만장일치로 2027년 개최지로 결정됐다고 7일 밝혔다.

부산은 스페인 세비야, 코트디부아르 아비장, 프랑스령 레위니옹, 노르웨이 오슬로 등 경쟁도시들을 제치고 개최지로 선정됐다. 세계항구도시협회 총회 개최는 국내 최초이자, 아시아에선 2002년 중국 다롄 이후 25년만이다.

1988년 설립된 세계항구도시협회는 지방정부, 항만 운영기관, 전문가 등 44개국 197개 회원을 보유한 국제협회다. 지난해 총회는 미국 뉴욕에서 열렸고, 올해는 11월 프랑스 됭케르크에서 개최될 예정이다.

시는 지난해 11월 세계항구도시협회 이사회에 진출한 이후 부산관광공사와 유치준비단을 구성·운영했고, 한국관광공사, 부산항만공사, 부산지방해양수산청 등 관계기관과 총회 유치를 준비해 왔다.

부산관광공사와는 전략회의, 대외협력, 현지 유치활동, 유치제안서 작성 등을 함께하며 유치활동을 전개했고, 한국관광공사는 국제회의 연계 맞춤형 유치 재정지원을 했다. 부산항만공사와 부산지방해양수산청은 기관장 명의의 유치 지지서한을 전달하는 등 지원했다.

부산시는 오는 9월 세계항구도시협회 사무국의 현장실사에 대비하고, 11월 프랑스 됭케르크에서 열리는 올해 총회에서 부산 개최를 공식선포하는 등 2027년 총회준비에 본격 착수할 예정이다.

전재수 시장은 “세계 최대규모의 항구도시 네트워크인 세계항구도시협회 총회 유치 성공은 해양수도 부산이 대한민국을 넘어 글로벌 해양수도로 도약하는 초석이 될 것”이라며 “정부, 유관기관 등의 역량을 모아 역대 최고의 총회가 될 수 있도록 내실있게 준비하겠다”고 말했다.