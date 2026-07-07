“AI시대 기술 도입 넘어 조직 재설계 필요” 장세욱 부회장 입사 30주년 감사패 전달

[헤럴드경제=권제인 기자] 동국제강그룹이 창립 72주년을 맞아 ‘기업 재창립’을 선언하며 조직 혁신을 주문했다.

동국제강그룹은 7일 서울 중구 페럼타워 본사와 전국 사업장에서 창립 72주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 동국홀딩스와 동국제강, 동국씨엠은 모태 기업인 동국제강(현 동국홀딩스)의 창업 정신을 이어받아 7월 7일을 공동 창립기념일로 삼고 있다.

장세욱 동국제강그룹 부회장은 이날 기념사에서 핵심 키워드로 ‘Corporate Refounding(기업 재창립)’을 제시했다. 그는 인공지능(AI) 시대에는 기술을 단순히 도입하는 수준을 넘어 회사의 존재 이유와 조직을 다시 설계하는 관점이 필요하다고 강조했다.

장 부회장은 “지금 다시 창업한다면 현재와 같은 조직을 만들 것인지 생각해볼 필요가 있다”며 “매너리즘, 타성을 경계하고 변화 시점에서 흐름을 주도하며 방향을 제시할 수 있는 사람이 되도록 하자”고 말했다. 이어 창립 72주년을 계기로 회사가 놓친 것은 없는지, 뒤처진 부분은 없는지 되돌아보는 한 해가 되길 바란다고 당부했다.

올해는 장 부회장이 1996년 동국제강에 입사한 지 30주년이 되는 해이기도 하다. 기념식에서는 장기근속자 시상과 함께 장 부회장에게 감사패를 전달하는 행사도 열렸다. 감사패는 장 부회장 입사 연도에 태어난 1996년생 신입사원이 전달했다.

계열사 대표들도 변화와 실행력을 강조했다. 최삼영 동국제강 사장은 “스마트팩토리를 통해 공정 효율을 높이고, 낭비를 제거해 원가경쟁력을 확보해야 한다”며 “중심은 ‘소통’에 있으니 항상 귀 기울이고 격려하자”고 말했다.

박상훈 동국씨엠 사장은 “어제의 계획을 오늘 수정하고, 다시 내일 바꾸어야 하는 시대다. ‘기본’과 ‘실행’을 중심으로 어떠한 상황에서도 민첩하게 대응하자”고 말했다.

기념식 이후에는 서울과 인천, 당진, 포항, 부산 등 전국 5개 지역에서 아동센터와 복지관을 대상으로 봉사활동을 진행했다. 동국제강그룹은 이날 공식 유튜브 채널을 통해 임직원의 일상을 담은 창립 72주년 기념 영상 ‘철이 세상에 닿기까지’도 공개했다.

한편, 동국제강그룹은 2대 송원(宋園) 장상태 회장의 유지로 인재 양성을 위해 설립한 장학재단 사업의 외연을 철강과 공생하는 건축 영역까지 넓히는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.