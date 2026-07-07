[헤럴드경제=조용직 기자] 마제스티골프(대표 정병호)가 내달 말까지 롯데백화점 본점에서 팝업 프로모션을 진행하며 고객 접점 확대에 나선다고 7일 밝혔다.

롯데백화점 본점 6층에 마련된 팝업 공간에는 셀레스티얼(CELESTIAL), 서브라임(SUBLIME), 프레스티지오(PRESTIGIO) 등 마제스티골프를 대표하는 주요 모델이 전시돼 고객들이 제품의 디자인과 디테일을 직접 살펴볼 수 있도록 했다.

팝업 기간 동안 다양한 구매 혜택도 제공한다. 셀레스티얼, 서브라임, 프레스티지오 드라이버 또는 아이언 세트를 구매하는 고객에게는 프리미엄 라이프스타일 브랜드 아서앤그레이스(Arthur & Grace)의 캐디백 또는 보스턴백을 증정한다. 또한 여성 골퍼를 위한 허 마제스티(HER MAJESTY) 제품 구매 고객에게는 산토리니(SANTORINI) 퍼터를 제공한다. 해당 프로모션은 준비된 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

마제스티골프는 이번 팝업을 통해 기존 고객은 물론 백화점을 방문하는 신규 고객과의 접점을 확대하고, 브랜드가 추구하는 프리미엄 골프 라이프스타일을 보다 폭넓게 알린다는 계획이다.

마제스티골프 관계자는 ”이번 팝업은 단순한 판매 행사를 넘어 고객들이 마제스티골프의 기술력과 디자인 철학, 그리고 프리미엄 라이프스타일 가치를 직접 경험할 수 있도록 기획한 브랜드 체험 공간“이라며 ”앞으로도 다양한 오프라인 채널을 통해 고객과의 접점을 확대하고 차별화된 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.