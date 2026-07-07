美 징계유예 루카쿠 출전 ‘역부족’

[헤럴드경제=조용직 기자] 벨기에가 공동개최국 미국을 꺾고 2026 북중미 월드컵 8강에 진출했다.

벨기에는 7일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 월드컵 16강전에서 샤를 더케텔라러의 멀티 골 등을 앞세워 미국을 4-1로 물리쳤다.

2018년 러시아 대회 3위가 역대 월드컵 최고 성적인 벨기에는 직전 2022년 카타르 대회 조별리그 탈락의 아쉬움을 딛고 이번 대회는 8강에 진입했다.

벨기에는 이날 포르투갈을 1-0으로 따돌린 스페인과 11일 로스앤젤레스 스타디움에서 8강전을 치른다.

이날 미국이 패하면서 이번 대회를 공동 개최한 북중미 3개국이 모두 16강에서 탈락했다. 캐나다는 5일 모로코에 0-3으로 완패했고, 멕시코는 6일 잉글랜드에 2-3으로 졌다.

지난 2일 보스니아 헤르체고비나와의 32강전(2-0 미국 승)에서 선제 결승 골을 넣은 발로건은 후반전 상대 발목을 밟으며 레드카드를 받아 퇴장당했다. 그가 징계 유예를 받고 이날 선발로 출전했다.

경기 시작 9분 만에 벨기에의 선제골이 터졌다. 페널티 지역 왼쪽에서 니콜라 라스킨이 세컨드 볼을 따내 낮은 크로스를 보냈고, 더케텔라러가 밀어 넣으며 포문을 열었다.

미국은 전반 31분 발로건이 페널티 아크 바로 뒤쪽 좋은 위치에서 얻어낸 프리킥을 말리크 틸먼이 오른발로 때려 그대로 골 그물을 흔들었다. 틸먼은 32강전에 이어 또 한 번 프리킥 골을 터뜨렸다.

하지만 벨기에는 2분 만에 트로사르의 크로스에 이은 더케텔라러의 헤더 골이 터지며 리드를 되찾은 채 전반을 마쳤다.

후반 12분 미국 골키퍼 맷 프리즈의 트래핑 실수를 더케텔라러가 끊어내 연결했고, 이를 받은 바나컨이 빈 골대를 향해 찬 공이 굴러 들어가며 사실상 쐐기를 박았다. 후반 추가 시간엔 벨기에 베테랑 공격수 로멜루 루카쿠도 득점포를 가동하며 완승을 자축했다.

루카쿠는 지난달 27일 뉴질랜드와의 조별리그 3차전부터 3경기 연속 골을 넣어 벨기에 역대 A매치 최다 득점 기록을 93골로 늘렸다.