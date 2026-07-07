[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 모모랜드 출신 혜빈이 아이돌 수익 구조를 솔직하게 밝혔다.

6일 혜빈은 자신의 유튜브에 ‘아이돌이 돈을 못 버는 이유’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 혜빈은 “제가 아이돌이 된 지도 10년이 넘었다”며 “아이돌이 얼마나 돈을 버는지 궁금하실 거다. 많이 벌 것 같지만 아니다”고 말문을 열었다.

혜빈는 “대형 기획사를 제외하고는 연습생 시절 사용한 레슨비, 식비, 숙소비, 연습실 대여비 등이 데뷔 후 싹 다 청구된다. 쉽게 말해 후불이다. 몇 억은 빚을 지고 데뷔를 하는 것”이라고 밝혔다.

이어 혜빈은 “모모랜드는 데뷔 2년 만에 음악방송 1위를 했다. 정말 ‘중소돌의 기적’이라고 불릴 정도였다”면서도 “많은 분들이 그 정도면 돈을 많이 벌었을 것이라고 생각하지만 현실은 그렇지 않았다”고 말했다.

그러면서 “아이돌은 회사와 모든 비용이 N빵이다. 수천씩 드는 곡비와 뮤직비디오, 매니저 월급, 차량 기름값, 헤어 및 메이크업 비용 모두 회사와 나눠서 낸다. 뮤직비디오 한 편 찍을 때마다 몇억씩 깨지는데 그걸 회사와 반으로 나누고 거기서 또 멤버들끼리 나누는 구조”라고 했다.

특히 혜빈은 아이돌 행사 수익을 언급하며 “평균 행사비가 5000만원 정도라고 해도 여러 값을 제하면 행사 한 번에 제 손에 들어오는 돈은 200만원 정도다. 그 돈은 다음 앨범 뮤직비디오 촬영할 때 다시 써야 한다. 돈이 내 통장에 오기 전에 다시 유턴해서 나가는 것”이라고 설명했다.

그러면서 “일반 사람 중 상위 1% 끼쟁이가 아이돌 연습생이 되고, 그중에서도 상위 1%가 데뷔하고, 데뷔한 아이돌 중에서도 상위 1%가 돼야 돈을 번다. 저는 그 1%가 되지 못했다”고 덧붙였다.

한편 혜빈은 2016년 모모랜드로 가요계에 데뷔해 ‘뿜뿜’, ‘뱀(BAAM)’, ‘떰즈 업(Thumbs Up)’ 등의 히트곡으로 사랑받았다. 하지만 2023년 소속사와 전속계약이 만료되며 팀은 해체됐다.