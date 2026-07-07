[헤럴드경제=최원혁 기자] 동네 분식집에서 외부 음식인 홍어를 꺼내 먹던 손님과 이를 지적한 손님 사이에 말다툼이 벌어졌다는 사연에 의견이 나뉘었다.

최근 JTBC ‘사건반장’에는 어머니와 함께 동네 분식집을 찾았다는 40대 여성 A씨 사연이 소개됐다.

당시 어머니가 창가 자리를 원해 A씨는 한 여성 손님 옆 테이블에 앉게 됐다. 주문한 음식을 기다리던 A씨는 갑자기 이상한 냄새가 나 고개를 돌려보니 옆자리 손님이 외부에서 가져온 홍어를 꺼내 먹고 있는 모습을 발견했다고 말했다.

A씨는 “어머니는 냄새가 별로 신경 쓰이지 않으셨는지 아무렇지 않게 식사하시더라. 저도 최대한 무시하고 식사하려 했는데 홍어 냄새가 워낙 강해 김밥을 먹는 건지 홍어를 먹는 건지 모를 정도였다”고 토로했다.

그는 “일부러 (옆자리에) 눈치 주려고 사장님께 ‘여기 홍어도 파느냐’고 물었고 당연히 ‘안 판다’는 답이 돌아왔다”고 했다.

결국 A씨는 옆자리 여성에게 “홍어 냄새가 너무 심하다. 홍어도 안 파는 분식집에서 드시는 건 좀 아니지 않느냐. 민폐다”고 따지자 여성은 “냄새도 별로 안 심한데 왜 이렇게 예민하냐. 사장도 가만히 계시고 다른 손님도 별말 없는데 왜 호들갑이냐. 굳이 내 옆자리에 앉아서. 신경 쓰지 말고 각자 밥이나 먹자”고 맞섰다.

이에 최형진 평론가는 “홍어는 호불호 갈리는 음식이고 냄새도 매우 강하다”며 “야외도 아니고 분식집처럼 밀폐된 공간에서 홍어 같은 외부 음식을 먹는 건 다른 손님을 배려하지 않은 행동”이라고 지적했다.

박지훈 변호사 역시 “냄새가 강한 홍어는 전문점에서 먹는 음식이지 떡볶이와 김밥을 파는 분식집에서 먹는 것은 적절하지 않다”고 했다.

반면 박상희 심리학 교수는 “홍어를 가져온 손님이 잘했다는 것은 아니지만 사장이 제지하지 않은 상황에서 다른 손님이 직접 나서면 싸움으로 번질 가능성이 있다”며 “자리가 비어 있었다면 다른 자리로 옮기는 것도 방법”이라는 의견을 냈다.