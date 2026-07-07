브랜드 네 번째 모델…스페인 자연경관서 이름 따와

[헤럴드경제=권제인 기자] 벤틀리모터스가 브랜드 최초의 순수 전기차이자 도심형 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV)의 모델명을 ‘토르칼’로 확정했다고 7일 밝혔다.

토르칼은 컨티넨탈 GT, 플라잉스퍼, 벤테이가에 이은 벤틀리의 네 번째 모델로, 오는 9월 영국 런던에서 세계 최초로 공개된다.

모델명은 스페인 안달루시아의 세계적인 자연경관인 ‘엘 토르칼 데 안테케라’에서 따왔다. 수백만 년에 걸쳐 형성된 석회암 지형으로 유명한 이 지역은 층층이 쌓인 암석과 절벽, 미로 같은 풍경으로 잘 알려져 있다. 벤틀리는 앞서 벤테이가와 바칼라, 바투르 등도 자연 명소에서 이름을 따온 바 있다.

‘토르칼’은 라틴어로 ‘비틀다’를 뜻하는 ‘토르퀘레’에서 유래했으며, 자동차 성능을 나타내는 ‘토크’와 같은 어원을 공유한다. 벤틀리는 이를 통해 브랜드가 추구해 온 ‘힘들이지 않는 가속력’과 강력한 퍼포먼스의 가치를 담았다고 설명했다.

프랑크-슈테펜 발리저 벤틀리모터스 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “벤틀리는 여유로운 퍼포먼스와 최고의 안락함, 최고의 소재를 활용한 영국 장인정신, 영혼이 담긴 사운드를 바탕으로 높은 완성도를 보여왔다”며 “새로운 토르칼은 벤틀리가 추구하는 모든 영역에서 새로운 기준을 제시하는 동시에 브랜드 역사상 가장 섬세하게 조율된 모델이 될 것”이라고 말했다.

토르칼은 벤틀리의 새로운 전동화 전략을 상징하는 모델로, 브랜드의 전통적인 장인정신과 고성능을 유지하면서도 순수 전기차 시대에 걸맞은 새로운 방향성을 제시할 예정이다.

벤틀리는 오는 9월 23일 영국 런던에서 토르칼을 세계 최초로 공개할 예정이며, 공개에 앞서 차량에 대한 세부 정보를 순차적으로 발표한다.

한편, 벤틀리는 전동화 시대를 위한 생산 체계 구축 전략의 일환으로 최근 영국 크루 본사 내 최첨단 신규 페인트 공장 가동을 시작했다.