‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 기념 7.7~8.30 부산박물관 국립고궁박물관 ‘조선왕조실록’ 4대 史庫本, 사상 첫 한자리 공개 조선왕조의궤 왕실유물 등 195점 전시

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산박물관과 국립고궁박물관이 올해 부산에서 열리는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 개최를 기념해 7일부터 다음달 30일까지 특별기획전 ‘조선의 기록과 문화, 만세(萬世)에 전하노니’를 공동개최한다고 밝혔다.

이번 전시에는 ▷조선왕조실록 ▷승정원일기 ▷일성록 ▷조선왕조 의궤 ▷조선왕실 어보와 어책 ▷조선통신사 기록물 등 유네스코 세계기록유산에 등재된 조선왕실의 기록유산이 소개된다. 이와 함께 ▷영조 어진 ▷철종 어진 ▷동궐도 ▷백자청화 산수화조문 항아리 ▷백자 달항아리 등 조선왕실의 권위와 문화를 보여주는 국보와 보물급 유물 166건 195점이 전시된다.

전시는 조선의 기록체계와 왕실문화, 동래부(현 부산)를 통한 대외교류의 역사를 살펴볼 수 있도록 3부로 구성된다. ▷‘1부 기록의 나라, 조선’에서는 조선이 국정운영과 국가행사를 어떻게 기록하고 보존했는지 살펴보고 ▷‘2부 조선왕실의 상징과 품격’에서는 왕실의 권위와 예술적 품격을 보여주는 다양한 유물을 소개한다. ▷‘3부 조선의 창(窓), 동래부(東萊府)’에서는 임진왜란 이후 일본과 성신교린(誠信交隣)했던 동래부의 역사적 위상을 조명하고, 조선통신사 기록물을 통해 평화교류의 역사를 조명한다.

이번 전시의 포인트는 ‘조선왕조실록’의 4대(정족산·태백산·오대산·적상산) 사고본이 최초로 한자리에서 공개된다는 점이다. 조선왕조실록은 태조부터 철종까지 25대 472년 역사를 왕별로 기록한 대표적 국가기록물이다. 조선은 전란과 화재 등에 대비해 실록을 여러 사고(史庫)에 나눠 보관했다. 이번 4대 사고본 전시를 통해 실록 편찬과 보존의 역사를 한눈에 살펴볼 수 있다. 다만 태백산 사고본은 8월 2일까지만 한정공개되므로 4대 사고본을 한자리에서 보려면 해당기간 안에 전시장을 방문해야 한다.

전시는 누구나 무료관람할 수 있으며 휴관일은 매주 월요일이다. 다만 대체공휴일인 8월 17일은 정상 개관하고 다음날인 18일 휴관한다. ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 개최기간 중에는 이달 17일과 18일, 24일과 25일 총 4일간 저녁 9시까지 야간개장한다.

한편, 박물관 야외정원에서는 현대미술가 한원석 작가의 특별전 연계 야외설치 프로젝트 ‘환월(Re:moon)’을 8월 30일까지 전시하며 야외정원은 매일 밤 10시까지 개방된다. 정은우 부산박물관장은 “유네스코 세계유산위원회 부산 개최를 계기로 우리 유산의 가치와 우수성이 전 세계에 알려지기 바란다”고 기대했다.