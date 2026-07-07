이모코그 협력·모바일 인지검사 서비스 무료 제공 치매간병보험 출시 이어 발견·예방 등 全주기 대응

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명이 치매 보장 요구가 높은 고객을 대상으로 모바일로 간편하게 두뇌건강을 점검할 수 있는 ‘기억콕콕 서비스’를 무료로 제공한다고 7일 밝혔다.

한화생명은 지난 1일 합리적인 보험료로 보장 접근성을 높이고 간편고지 유형을 확대한 ‘한화생명 H치매간병보험’을 선보인 데 이어, 이번 자가진단 서비스까지 더해 치매 극복에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

디지털 인지건강 전문기업 이모코그와 협력해 제공하는 이 서비스는 앱 설치 없이 5분 안에 두뇌건강을 확인할 수 있는 모바일 테스트다. 특정 범주에 속하는 단어를 기억해 맞히거나 제시된 기호에 해당하는 숫자를 빠르게 찾는 검사로 구성됐다. 서비스 이용을 원하는 고객은 담당 설계사 등에게 문의해 접속 링크를 받을 수 있다.

치매 전문 의료진과 연구진이 개발에 참여해 ‘기억력’과 ‘판단수행능력’ 등 핵심 인지 지표 위주로 문항을 구성했다. 검사 결과는 이모코그의 평가 알고리즘으로 분석·점수화돼 또래 평균과 비교할 수 있으며, 현재 상태에 맞는 맞춤형 생활습관 가이드도 함께 제공한다.

한화생명은 앞서 지난 1일 세브란스병원과 치매 케어 설루션 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 예방·진단·치료·보장을 연계한 통합 치매 대응 모델 구축에 나서기도 했다.

한화생명 관계자는 “이번 기억콕콕 서비스 제공은 질병 발생 후의 ‘보장’을 넘어선 ‘조기 발견과 예방’이라는 실질적인 혜택을 제공하기 위한 것”이라며 “앞으로도 치매 극복이라는 사회적 노력에 발맞춰 고객의 건강한 일상을 돕는 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.