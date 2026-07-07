연회비 해외겸용 각 20만원, 1만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 롯데카드가 대한항공과 함께 개인사업자와 소기업 대상 대한항공 SKYPASS(스카이패스) 마일리지 적립 혜택을 담은 법인카드 2종을 선보였다고 7일 밝혔다.

‘LOCA Corporate Zeus SKYPASS(로카 코퍼레이트 제우스 스카이패스)’와 ‘Gowid SKYPASS(고위드 스카이패스) 롯데법인카드’로, 대한항공 SKYPASS 마일리지를 지난달 실적이나 적립 한도 제한 없이 카드 이용금액에 비례해 적립 받을 수 있어 실용성과 편의성을 높인 것이 특징이다.

‘로카 코퍼레이트 제우스 스카이패스’는 출장이 잦은 임원, 기업 고객을 위한 프리미엄 법인카드다. 개인사업자 및 소기업 법인 고객에 이용금액 1500원당 1마일리지를 지난달 카드 이용금액과 무관하게 한도 없이 적립해준다. 연회비는 국내전용 19만5000원, 해외겸용(MASTER) 20만원이다.

연말까지 이 카드의 MASTER 브랜드 카드 이용 고객에게 프리미엄 서비스도 제공된다. 지난달 카드 이용금액 50만원 이상일 시 ▷K공항리무진 티켓(연 2회) ▷국내 지정 골프연습장 타석 이용권(연 6회) ▷인천/김포공항 발렛 서비스(월 2회) ▷더 라운지 공항 라운지 이용권(연 4회, 동반 1인) 등이다. 여행자보험도 무료로 가입되며 최대 10억원을 보장한다.

‘고위드 스카이패스 롯데법인카드’는 ㈜고위드와 제휴한 스타트업 법인 고객에 이용금액 3000원당 1 마일리지를 지난달 카드 이용금액과 무관하게 한도 없이 적립해 준다. 연회비는 국내전용 7000원, 해외겸용(MASTER/VISA) 1만원이다.

한편, 로카 코퍼레이트 제우스 스카이패스는 프리미엄 법인카드 ‘LOCA Corporate Zeus’ 후속 상품이다. LOCA Corporate Zeus는 실용적인 혜택과 프리미엄 서비스로 호응을 얻어 2024년 6월 출시 이후 올해 6월까지 누적 4500사 이상의 법인 고객이 발급받았다. LOCA Corporate Zeus SKYPASS에는 출장 등으로 항공 마일리지 필요성이 높은 법인 고객을 위해 적립 혜택을 강화했다.

롯데카드 관계자는 “앞으로도 법인 고객이 체감할 수 있는 혜택과 프리미엄 서비스를 지속적으로 강화한 상품을 선보일 계획”이라고 말했다.