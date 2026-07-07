6일 임시 주총·이사회서 대표이사 선임안 의결 건국대 총장 출신 조직 운영·인재 양성 전문가 “혁신·ESG·윤리경영으로 글로벌 해운사 도약”

[헤럴드경제=정경수 기자] SM그룹 해운부문 계열사 대한해운이 민상기 전 건국대학교 총장을 새 대표이사로 선임했다. 해운 시황 변동성이 이어지는 가운데 조직 운영과 인재 양성 경험을 갖춘 외부 인사를 앞세워 경영 체질 개선에 나선 모습이다.

대한해운은 민상기 전 건국대 총장이 신임 대표이사 사장으로 취임했다고 7일 밝혔다.

대한해운은 전날 서울 마포구 상장회사회관에서 임시 주주총회와 이사회를 열고 민 신임 대표의 대표이사 선임 안건을 의결했다.

민 대표는 1955년 경기 양평 출신이다. 독일 슈투트가르트 호엔하임대학교에서 식품공학 학사·석사·박사 학위를 받았다. 1995년 건국대 교수로 임용된 뒤 대학원장과 교학부총장 등을 거쳐 2016년 9월부터 2020년 8월까지 제20대 건국대 총장을 지냈다.

총장 재임 기간에는 산학협력 확대와 학부교육 혁신, 산업 연계 활성화 선도대학 사업 유치 등을 추진했다. 이를 통해 4차 산업혁명 시대에 대응하는 인재 양성 체계를 구축했다는 평가를 받았다.

민 대표는 현재 학교법인 동신교육재단 이사를 맡고 있어 대한해운 최대주주의 특수관계인에 해당한다. 동신교육재단은 우오현 SM그룹 회장이 이사장을 맡고 있는 학교법인으로, 민 대표 선임은 조직 운영과 인재 양성 경험을 갖춘 외부 인사 영입이라는 성격과 함께 그룹 측 인적 네트워크와도 맞닿아 있다는 평가가 나온다.

이번 인사로 전임 이동수 대표는 지난해 9월 정식 선임된 이후 약 10개월 만에 대표직 임기를 마무리했다.

대한해운은 민 대표가 조직 운영과 인재 양성 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 기업가치 제고와 지속가능 성장, ESG 경영 체계 강화에 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

해운업계는 글로벌 경기 흐름과 물동량, 선박 공급, 환경 규제 변화에 따라 실적 변동성이 큰 산업이다. 대한해운도 중장기 경쟁력 확보를 위해 안정적인 사업 포트폴리오와 ESG 대응 역량을 함께 강화해야 하는 과제를 안고 있다.

민 대표는 취임사에서 “성장 견인과 미래 먹거리 발굴을 위한 끊임없는 혁신, 지속가능성을 최우선 실천 과제로 삼는 ESG 경영, 무결점의 윤리경영 정착으로 내실을 탄탄히 하면서 고부가가치 시장도 적극 공략해 나가겠다”며 “대한해운을 고객과 주주 여러분들께 최상의 가치와 비전을 선사하는 글로벌 해운사로 도약시키겠다”고 포부를 전했다.