매출 7조5602억원·영업익 1133억원 23년 4분기 이후 10개 분기 만에 회복 하반기 ESS 수주·테슬라 판매 증가 기대

[헤럴드경제=권제인 기자] LG에너지솔루션이 10개 분기 만에 매출 7조원을 돌파하며 하반기 실적 반등을 예고했다. 에너지저장장치(ESS) 사업에서 대규모 수주를 이어가는 가운데, 전기차(EV) 사업에서 유럽향 중저가 배터리와 원통형 배터리 공급 확대가 실적 반등세를 주도했다. 업계에서는 LG에너지솔루션의 실적 개선세가 하반기 더욱 뚜렷해질 것이란 전망이 나온다.

7일 LG에너지솔루션은 지난 2분기 연결 기준 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원을 기록했다고 잠정실적을 공시했다. 지난해 같은 기간 대비 매출은 24.8% 증가했으며, 영업이익은 77.0% 감소했다. 다만 전 분기와 비교하면 매출은 15.3% 늘었고 영업이익은 흑자로 돌아섰다.

미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 예상 금액 2410억원을 제외하면 매출은 7조3193억원, 영업손실은 1277억원으로 집계됐다. AMPC란 배터리·태양광·풍력·핵심 광물 같은 첨단 제조 제품을 미국에서 생산·판매하면 톤·kWh·W 등 생산량 기준으로 세액을 공제해 주는 제도다.

AMPC를 제외한 기준으로 분기 매출이 7조원을 넘어선 것은 2023년 4분기 이후 10개 분기만이다. LG에너지솔루션은 북미 지역 전기차 시장 성장세에 힘입어 2023년 분기 매출 8조원을 돌파했으나, 도널드 트럼프 대통령이 취임 이후 전기차 보조금을 삭감하면서 전기차 수요 위축에 따른 타격을 입은 바있다.

2분기 매출 회복은 유럽 시장 중저가 전기차용 배터리 판매 확대와 원통형 배터리의 안정적인 수요, 북미 ESS 물량 증가가 이끌었다. 유럽향 중저가 제품 출하가 꾸준히 늘어난 데다 테슬라 향 원통형 배터리의 안정적인 수요로 46시리즈 물량이 확대됐다. ESS 출하량은 북미 생산시설의 생산능력 순차적으로 늘어나면서 함께 증가했다.

영업이익은 북미 전기차 시장 수요 부진과 일부 합작공장(JV)의 일시 가동 중단으로 지난해 동기 대비 감소했다. 그러나 북미 ESS 출하 확대에 따른 초기 비용 부담이 줄었고, 원통형 배터리와 유럽향 중저가 EV 파우치 제품 판매가 늘면서 영업이익이 전 분기 대비 흑자 전환했다.

배터리 업계에서는 올해 하반기부터 실적 개선세가 더욱 뚜렷해질 것으로 보고 있다. ESS 사업에서는 북미 신규 생산라인 가동으로 물량 확대가 예상된다. LG에너지솔루션은 미국 종합 에너지 기업 DTE와 6GWh 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결하는 등 대규모 수주를 지속하고 있다.

전기차 사업에서는 고전압 미드니켈과 리튬인산철(LFP) 등 중저가 배터리 수요가 꾸준히 증가할 전망이다. 아울러 전략 고객사인 테슬라가 글로벌 판매를 회복함에 따라 원통형 배터리 수요가 증가하는 점도 기대 요인이다.

LG에너지솔루션도 지난 1분기 실적 발표에서 “ESS는 생산시설 운영을 안정화해 분기별 의미 있는 매출 성장을 달성하겠다”며 “EV 사업도 상대적으로 견조한 유럽향 중저가 제품 공급과 원통형 전략 고객 매출을 확대해 연초 제시한 연간 15~20% 수준의 매출 성장 목표 달성이 가능할 것으로 판단한다”고 밝힌 바 있다.

증권가 역시 하반기 개선 방향성은 유효하다는 평가다. 이진명 신한투자증권 연구원은 “대규모 ESS 수주가 이어지는 가운데 하반기 ESS 매출은 상반기보다 46% 증가할 것”이라며 “전기차 사업은 미국 공장의 낮은 가동률에도 유럽향 미드니켈, LFP 물량 확대와 원통형 출하 호조로 매 분기 실적 개선세가 지속되고 있다”고 설명했다.

주민우 NH투자증권 연구원은 “하반기부터 일부 고객들의 배터리 재고 축적이 재개되며 바닥 통과에 대한 공감대가 형성되고 있다”며 “ESS 사업은 하반기 90GWh 규모의 신규 수주와 함께 흑자전환이 예상된다”고 말했다. 이어 “테슬라의 완전자율주행(FSD)이 현재 유럽 5개국의 승인을 받은 상태이며 하반기 승인국 추가 확대될 것”이라며 “테슬라가 LG에너지솔루션의 하반기 실적 개선을 견인할 것으로 기대된다”고 분석했다.