트럼프 앞서 “마이크론도, 델도 했다…머스크도 기부할 것” 압박

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이른바 ‘트럼프 저축계좌(Trump Accounts)’에 스페이스X 주식 기부를 공개적으로 독려한 지 나흘 만에, 스페이스X의 귄 숏웰 사장이 약 5000억원 규모의 주식 기부를 약속했다.

미국 금융 주간지 배런스는 6일(현지시간) 숏웰 사장이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 저축계좌에 스페이스X 주식 200만주를 기부하겠다고 밝혔다고 보도했다.

이는 주당 162달러 기준으로 3억2400만달러(약 4957억원) 규모다.

숏웰 사장은 “200만명이 넘는 어린이의 트럼프 저축계좌에 남편과 내가 보유한 스페이스X 주식을 한 주씩 선물하게 돼 매우 기쁘다”며 “평균 가구소득이 낮은 지역에 거주하는 11~17세 아동의 계좌에 우선 배분하고, 텍사스 중부 자택 인근 거주자들에게는 조금 더 많은 비중을 둘 예정”이라고 설명했다.

트럼프 저축계좌는 트럼프 행정부의 핵심 정책 중 하나로, 미국인 아동의 자산 형성을 위해 과세이연 저축투자계좌를 개설해주는 형식이다.

특히 지난해 1월 1일부터 2028년 12월 31일 사이에 태어난 신생아에 대해선 미 행정부가 1000달러씩 일회성으로 지원한다.

마이크론은 트럼프 저축계좌에 2억5000만달러를, 델 테크놀로지스의 창업자인 마이클 델은 2500만명의 어린이에게 각각 250달러를 기부하겠다고 약속한 바 있다.

트럼프 대통령은 세계 최고 부호인 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)에게도 기부 형식으로 트럼프 저축계좌를 지원해 달라고 요청해왔다.

지난 2일 CNBC방송과의 인터뷰에서 “(머스크가 트럼프 저축계좌에) 기부할 것이라고 생각한다”며 “훌륭한 회사인 마이크론도 이미 했고, 마이클 델도 정말 멋진 사람이다”라고 말했다.

다만, 머스크 CEO는 여전히 침묵을 지키고 있다.

그는 그간 기부에 대해 “정말 어려운 일”이라며 부정적인 태도를 보여왔다.

자선단체인 머스크 재단을 운영하고 있지만, 2024년 4억7400만 달러의 기부금 가운데 상당 부분이 측근들이 운영하는 비영리 단체로 흘러가는데 그친 것으로 나타났다.