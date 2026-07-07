- 충남도, 뉴욕 서머 팬시푸드쇼 참가…85만 달러 수출상담·10만 달러 현장계약 성과

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 도내 수산식품의 해외 판로를 더욱 넓혀 나갈 수 있도록 맞춤형 수출 지원을 확대하고 있다.

도는 지난 6월 28일~30일까지 미국 뉴욕 제이콥 케이 재비츠 컨벤션센터에서 열린 ‘2026 서머 팬시푸드쇼’에 참가했다고 7일 밝혔다.

올해로 70주년을 맞은 이번 박람회는 미국 스페셜티푸드협회(SFA)가 주최하는 북미 최대 규모의 식품 전문 박람회로, 전 세계 50여 개국 2500여 개 기업과 3만 2000여 명의 바이어가 참가했다.

이 기간 도는 해조류 가공 우수기업인 섬마을(조미김)과 기린컴퍼니(감태)의 참가를 지원해 26건, 85만 3000달러 규모의 수출상담과 10만 달러 규모의 현장계약을 체결하며 북미시장 공략에 성과를 냈다.

10만 달러 규모의 현장계약을 체결한 기린컴퍼니는 충남의 대표 특산 해조류인 감태를 활용한 제품을 선보여 현지 바이어들의 높은 관심을 받았다.

감태는 특유의 깊은 풍미와 향을 지녀 국내는 물론 해외 미식 시장에서도 고급 식재료로 주목받고 있다.

참가 기업들은 박람회를 통해 신규 바이어와의 네트워크를 구축하고 현지 시장의 소비 트렌드와 유통 동향을 파악하는 성과도 거뒀다.

도는 이를 바탕으로 후속 수출상담과 해외 마케팅을 지속 지원해 실질적인 수출 확대를 이끌어 나갈 계획이다.

한편, 미국은 K-푸드와 건강식품에 대한 관심이 지속적으로 확대되면서 충남 수산식품의 주요 수출시장으로 자리매김하고 있다.

실제로 도내 수산식품의 대미 수출액은 2024년 4717만 달러, 2025년 4874만 달러로 증가하며 성장세를 보이고 있다.