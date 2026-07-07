“지선 패배 책임져야 할 지도부가 적반하장” “박덕흠 뽑아준 국힘 의원 59명, 잘못 판단” “탄핵 반대했던 사람 앉히는 건 비정상”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘 윤리위원회가 조경태 의원에 대한 징계요청서를 접수한 것으로 알려진 가운데, 조 의원은 7일 “정작 심각한 해당행위자는 국민과 당원에게 거짓말을 한 장동혁 대표”라고 직격했다.

조 의원은 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “지방선거 패배에 책임을 져야 할 지도부가 오히려 적반하장식으로 자신들에게 반대하는 세력에 징계라는 재갈을 물리는 행위는 바람직하지 않다”며 이같이 말했다.

조 의원은 자신이 국회부의장 경선에서 패한 뒤 더불어민주당 의원들에게 박덕흠 의원을 부의장으로 뽑지 말라고 했다는 의혹에 대해 “내란옹호세력, 내란수괴 탄핵에 반대한 사람이 국회직에 앉는 것이 정상적인 정당인가”라고 반문했다.

이어 “제가 이야기한 것은 내란옹호세력은 국회직에 앉아서는 안 된다는 것이고, 그것은 정당한 주장”이라며 “국회부의장단 선거는 의원들에 의해 자유투표하는 현장이다. 누구를 찍든 관계없는 것”이라고 했다.

그는 당내 경선에서 박 의원에게 표를 준 59명의 의원들을 향해서도 “잘못 판단한 것”이라며 “탄핵을 반대했던 사람을 국회직에 앉히는 정당이 정상적인 정당이라고 생각하지 않는다”고 말했다.

조 의원은 장 대표가 전날 비공개 최고위원회의에서 “심각한 해당행위자는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다”는 취지로 발언한 데 대해 “매우 위험한 발언”이라고 비판했다.

그는 “장 대표가 지방선거에서 패배하면 사퇴하겠다고 했으면 본인이 사퇴하면 되는 것”이라며 “징계정치를 통해 시선을 다른 방향으로 돌리는 것은 비겁한 행위”라고 했다.

그러면서 “국민들의 생명과 안전을 지키려고 했고 내란수괴를 탄핵시킨 조경태가 해당행위자인지, 아니면 내란수괴를 옹호하고 지방선거 패배에도 책임지지 않는 장동혁 대표가 해당행위자인지 국민들께 물어보면 답을 주실 것”이라고 했다.

조 의원은 장 대표가 윤리위를 가동한 목적에 대해서도 “본인의 책임정치, 사퇴 요구를 회피하려는 꼼수정치”라며 “자신의 당대표 수명을 연장시키려는 꼼수정치를 국민들이 용납하겠느냐”고 했다.

다만 실제 징계가 나올 경우 대응 방안에 대해서는 “아직 벌어지지 않은 가정적 질문에 답변하는 것은 적절하지 않다”면서도 “12·3 비상계엄과 내란 문제에 대해서만큼은 누구하고도 정치적 타협을 할 생각이 없다”고 강조했다.