친청계 이성윤 “金, 계엄 해제 표결 불참…감기약 먹고 잤다는데 성분 뭔가”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 대표 선거 출마를 선언한 김민석 전 국무총리는 7일 당내 일각의 12·3 비상계엄 해제 표결 불참 비판에 “국민의힘에서 누가 얘기하나”, “대장동 때를 보는 것 같다”고 했다.

김 전 총리는 이날 오전 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 “이성윤 최고위원이 그 말씀을 하셨던데 저는 국민의힘에서 누가 얘기하나, 사실 그렇게 생각했다”며 “그래서 무슨 꼭 대장동 때를 보는 것 같다, 이런 생각을 했다”고 말했다.

앞서 친청(친정청래)계로 분류되는 이 최고위원은 전날 페이스북에 “온 국민이 다 알고 있듯이, 김 후보(김 전 총리)님이 윤석열 계엄 해제 국회 표결에는 불참했는데, 왜 국회 표결에 참여하지 않았나”라며 “감기약을 드시고 주무셨다고 하는데 그 감기약 성분이 무엇인가”라고 적었다.

그러면서 “민주당 의원과 계엄 선포 직전에 통화를 했다고 하는데, 그럼 즉시 국회로 달려와야 하지 않았나”라고도 덧붙였다.

이에 김 전 총리는 “제가 그때 표결하는 그 시점에 국회 안에 있었고 또 그 표결 직후에 본회의장에 착석했고 또 그 과정도 이미 다 여러 자리에서 이야기를 했다”며 “그렇기 때문에 그렇게 질문하실 건이 아닌데 그렇게 질문을 하셨다”고 반박했다.

‘계엄 관련한 전화를 듣고 왜 거기 안 왔냐’는 취지의 주장에는 “허위 사실이다. 허위 사실에 의한 명예훼손으로 지금 이 시점에서 그렇게 얘기를 하셔서 좀 걱정하고 있다”며 “‘저런 식으로 정치를 하면 좀 어려워질 텐데’, 이렇게 생각하고 있다”고 말했다.