건강·돌봄부터 생활안전까지 4개 분야, 57종의 맞춤형 지원 사업 총망라...지역 내 유용한 생활밀착형 정보까지 한 권에 알차게 담아내 성북구 홈페이지 게시판을 통해 누구나 언제든지 확인 및 다운로드 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 성북구(구청장 이승로)가 지역 내 1인 가구의 안전하고 건강한 주거 생활을 돕기 위해 생활 종합 안내서 ‘슬기로운 성북 1인 생활’을 발간했다.

이번에 발간된 안내서는 급증하는 1인 가구의 수요를 반영, 복지 혜택이나 유용한 생활 정보를 알지 못해 지원을 놓치는 일이 없도록 돕겠다는 취지로 기획됐다.

종합안내서는 건강·돌봄, 생활안전, 주거안정, 사회적관계망 총 4가지 핵심 분야로 분류되어 있으며, 성북구에서 추진 중인 57종의 1인 가구 맞춤형 지원사업 정보를 수록했다.

특히 단순한 정책 소개에 그치지 않고, 성북구 내에서 생활하면서 알아두면 유용한 각종 생활밀착형 정보와 유관기관 연락처까지 한 권에 알차게 담아내 실용성을 크게 높인 것이 특징이다.

또, 종합안내서는 복지 사각지대를 최소화하고 접근성을 높이기 위해 온라인으로 상시 공개한다. 안내서의 자세한 내용은 성북구청 홈페이지 ‘1인 가구 모여라’ 게시판을 통해 누구나 언제든지 확인하고 편리하게 다운로드하여 활용할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “이번 안내서가 성북구에 거주하는 1인 가구 주민들이 지역 사회 안에서 고립되지 않고, 보다 안전하고 슬기로운 일상을 누리는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 1인 가구가 피부로 체감할 수 있는 촘촘한 맞춤형 복지 서비스를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 전했다.