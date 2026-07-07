서울 강서구, 오는 10월 10일 제4회 ‘허준런’ 개최…참가자 선착순 모집 시작 서울식물원‧한강변 아우르는 코스…대회 이후 ‘허준 축제’ 까지 즐길 거리 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 오는 10월 10일 개최하는 ‘제4회 강서 허준런(RUN)’의 참가자 모집을 시작했다.

2023년 처음 개최된 ‘허준런’은 매년 2000명 이상의 참가자가 몰릴 만큼 강서구를 대표하는 체육 행사로 자리 잡았다. 4회째를 맞이한 올해 대회는 서울식물원과 한강변의 아름다운 풍경을 만끽할 수 있는 특별한 코스로 찾아온다.

이번 대회는 완주에 도전하기 좋은 10km 코스부터 가볍게 뛰기 좋은 5km 코스, 그리고 온 가족이 함께 추억을 쌓을 수 있는 3km 패밀리런 코스까지 총 3가지 코스로 진행된다.

참가자를 위한 혜택도 풍성하다. 일상생활에서도 입을 수 있도록 디자인된 기념 티셔츠를 비롯해 매년 참가자들에게 큰 호응을 얻고 있는 완주 메달, 다양한 간식 등이 제공된다. 특히 대회 종료 후에는 구의 대표적인 문화 행사인 허준 축제(10월 10일~11일)가 이어져 즐길 거리도 풍성하다.

참가 신청은 허준런 공식 누리집에서 할 수 있으며, 신청 인원이 많은 경우 조기 마감될 수 있다.

참가비는 10km 코스 5만 원, 5km 코스 4만 5천 원, 3km 패밀리런 코스는 3만 원이다.

진교훈 구청장은 “참여자의 안전을 최우선으로 두고 대회를 준비하고 있다”며 “이번 허준런이 단순한 마라톤 대회를 넘어 가족, 연인, 친구들과 함께 행복한 추억을 만들어가는 달리기 축제가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

자세한 내용은 허준런(RUN) 운영 사무국 또는 강서구청 체육관광과로 문의하면 된다.