주7회 운항…260석 A330-200 투입

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 인천-삿포로 노선에 신규 취항하며 일본 노선 네트워크 확대에 나선다고 7일 밝혔다.

파라타항공은 6일부터 인천국제공항과 일본 홋카이도 삿포로(신치토세공항)를 잇는 정기편 운항을 시작했다. 인천-삿포로 첫 편 탑승률은 100%를 기록했다.

인천-삿포로 노선은 매일 1회 운항한다. 인천국제공항에서 오전 11시 10분 출발해 현지 시각 오후 1시 45분 신치토세공항에 도착하며, 귀국편은 신치토세공항에서 오후 3시 5분 출발해 인천국제공항에 오후 6시 10분 도착하는 일정이다.

이번 노선에는 파라타항공의 A330-200 항공기가 투입된다. 총 260석 규모로 운영된다. 비즈니스 스마트 클래스도 함께 운영한다. 비즈니스 스마트 클래스는 2-2-2 배열의 넓은 좌석과 우선 수속, 우선 수하물 서비스 등을 제공한다.

이날 파라타항공은 인천국제공항에서 인천-삿포로 노선 신규 취항을 기념하는 취항식을 진행했다. 행사에는 윤철민 대표이사를 비롯한 임직원들이 참석해 첫 편 승객들의 탑승을 환송하고 신규 노선 취항을 축하했다.

윤철민 파라타항공 대표이사는 “삿포로는 여름철 가장 많은 사랑을 받는 일본 여행지 중 하나”라며 “이번 신규 취항을 통해 고객들이 삿포로 여행을 계획할 때 파라타항공이 새로운 선택지가 될 수 있도록 차별화된 서비스와 안정적인 운항을 제공해 나가겠다”고 말했다.

한편, 파라타항공은 오는 13일 베트남 하노이에도 신규 취항하며 노선 확대를 이어갈 계획이다.