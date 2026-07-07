550억원 규모 ‘서초AICT 스타트업 2호 펀드’ 결성 1·2호 펀드 합쳐 총 1482억 원 규모 투자 기반 마련…AI 산업 생태계 한층 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 총 550억원 규모의 ‘서초AICT 스타트업 2호 펀드’를 조성, 양재AI특구와 양재ICT진흥지구(이하 ‘서초AICT’) 내 유망 AI·ICT 스타트업에 대한 본격적인 투자지원에 나선다.

구는 지난해 1호 펀드에 이어, 이번 2호 펀드까지 연이어 조성하며 AI 스타트업 지원을 한층 확대했다. 이를 통해 창업 초기부터 성장 단계까지 기업들이 안정적으로 투자받을 수 있는 환경을 마련, 민간 투자와 연계한 AI 산업 생태계를 더욱 강화해 나간다는 계획이다.

앞서 구와 서울경제진흥원은 펀드 운용사를 공개모집, 서면·대면 심사를 거쳐 투자 역량과 실적을 갖춘 2개 운용사를 최종 선정했다. 운용사들은 7월 결성총회를 거쳐 서초AICT 내 AI·ICT 스타트업을 대상으로 본격적인 투자에 착수할 예정이다.

이번 2호 펀드는 총 550억원 규모로, 1호 펀드 조성액을 합쳐 서초AICT 스타트업 펀드는 총 1,482억원 이상으로 확대됐다.

특히, 이번에 선정된 두 운용사는 모두 구 출자금인 20억원의 400% 규모를 서초AICT 기업에 투자하겠다는 계획을 제시했다.

이는 의무투자비율 조건인 200%의 두 배로, 지난해 1호 펀드 조성시 3개 운용사에서 제시한 333%보다도 확대된 수준이다. 그동안 서초AICT 우수기업센터 건립과 양재ICT진흥지구 추가 지정 등 AI 산업 기반을 지속적으로 확충해 온 결과 민간 투자시장에서도 서초구 AI 산업의 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 보여준 결과다.

구는 펀드 조성이 서초AICT 내 스타트업에 실제 투자로 이어질 수 있도록 다양한 투자유치 프로그램도 함께 운영하고 있다. 지난 3월에는 ‘서초AICT IR데이’를 개최해 스타트업과 투자자가 직접 만나 투자 상담과 네트워킹을 진행했고, 6월에는 투자 가능성이 높은 기업을 대상으로 후속 미팅과 투자 연계 등을 맞춤형으로 지원하는 ‘Private IR데이’를 운영하기도 했다. 오는 11월에는 데모데이를 개최해 기업들이 더 많은 투자자와 만나 투자유치와 협력 기회를 넓힐 수 있도록 지원할 방침이다.

서초AICT 우수기업센터 입주기업 관계자는 “AI 스타트업은 뛰어난 기술력을 갖추고 있어도 투자자를 만나고 후속 투자를 유치하는 과정이 쉽지 않다”며 “서초구의 스타트업 펀드와 IR데이 등으로 투자와 소통의 기회가 늘어 기업 입장에서 큰 도움이 되고 있다“고 전했다.

전성수 서초구청장은 “서초AICT 스타트업 2호 펀드를 계기로 AI 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있는 투자 생태계를 더욱 강화해 나갈 것”이라며“AI 인재 양성과 스타트업 육성, 투자 연계를 바탕으로, 서초AICT가 유니콘 기업을 탄생시키는 대한민국 대표 AI 산업 거점으로서 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.