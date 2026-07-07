고 1~2학년 대상…윤혜정, 정승익, 심주석, 윤윤구 등 EBS 명강사 초청 특강 8월 7~8일 과목별 학습법 특강부터 명문대생 멘토링까지 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 관내 고등학교 1~2학년 학생을 대상으로 체계적인 학습 전략과 최신의 진학 정보를 제공하기 위해 ‘EBS 일타강사 초청 진학캠프’를 운영한다.

이번 캠프는 공신력 있는 EBS 대표 강사진을 초청해 공교육 중심의 진학 지원을 강화하고, 양질의 강의를 무료로 제공해 사교육비 부담을 완화하기 위해 마련됐다.

진학캠프는 오는 8월 7일부터 8일까지 이틀간 청소년미래진로센터(영신로 200)에서 열린다. 참여 대상은 영등포구에 거주하거나 관내 고등학교에 재학 중인 1~2학년 학생이다.

주요 프로그램은 EBS 대표 강사의 ‘학습법 특강’과 입시전략 전문가와 대학생 멘토단이 함께하는 ‘맞춤형 진학 멘토링’으로 구성된다.

학습법 특강에는 수능 필수 과목인 국어, 영어, 수학 분야의 EBS 대표 강사진이 참여한다. 국어는 ‘나비효과’의 윤혜정 강사, 영어는 정승익 강사, 수학은 심주석 강사가 강단에 올라 내신과 수능을 함께 준비할 수 있는 자기주도 학습 전략을 전수한다.

진학 멘토링에는 윤윤구 EBS 입시전략 대표 강사이자 교육부 교육정책 자문위원이 참여해 고교학점제에 맞춘 과목 선택 전략과 교과 연계 탐구활동 설계 방법을 소개한다. 학생들이 진로와 적성에 맞는 진학 로드맵을 스스로 설계할 수 있도록 실질적인 정보를 제공할 예정이다.

또, 의과대학과 SKY 대학 재학생으로 구성된 멘토단이 자신의 학습 방법과 입시 준비 과정, 학교 생활 노하우 등을 전하는 ‘대입 필승 공식’ 멘토링도 진행한다.

참가 신청은 캠프의 모든 일정에 참여하는 학생 50명을 선착순으로 우선 모집하며, 사회적 배려계층은 우선 선발한다. 특강은 과목별로 100명씩 추가 모집해 과목당 총 150명이 참여할 수 있다. 신청은 홍보 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 가능하며, 자세한 사항은 구청 미래교육과로 문의하면 된다.

조유진 영등포구청장은 “교육환경이 빠르게 변화하는 만큼 학생들에게 정확한 진학 정보와 학습 전략을 제공하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이번 진학캠프가 학생들의 진로 설계에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 전했다.