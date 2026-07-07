엑스박스 3200명 등 게임부문 집중 타격 “AI 투자비용 충당 차원”

[헤럴드경제=서지연 기자] 마이크로소프트(MS)가 대규모 구조조정을 통해 전 세계 인력의 2% 이상을 줄인다.

에이미 콜먼 MS 최고인사책임자(CPO)는 전 세계 직원의 약 2.1%에 해당하는 4800명을 감원한다고 6일(현지시간) 발표했다.

이번 인력 감축은 주로 엑스박스 등 게임 부문에 집중됐다. 아샤 샤르마 엑스박스 부문 신임 대표는 감원 대상 가운데 3200명은 게임 부문 소속이며, 이날 당장 1600명에게 해고가 통보됐다고 별도 공지를 통해 밝혔다.

엑스박스는 또 산하 게임 스튜디오 4곳은 분리하거나 매각하기로 했다. 샤르마 대표는 “오늘날 우리 사업은 건강하지 않다. 유사 플랫폼·기업보다 3∼10배 낮은 이익률로 운영되고 있다”고 이번 구조조정의 배경을 설명했다. 이어 최고운영책임자(COO) 직책을 신설해 콘텐츠·하드웨어·플랫폼·서비스 등을 총괄하도록 하고, 최대 14단계에 달했던 보고 체계를 3∼5단계로 대폭 축소해 조직을 단순화하겠다고 예고했다.

이와 같은 개편은 MS가 지난 2023년 액티비전 블리자드를 인수하는 등 게임 부문 확장에 수백억 달러를 투자했는데도 소니의 플레이스테이션(PS)이나 닌텐도와의 격차를 좁히는 데 어려움을 겪은 데 따른 것으로 풀이된다.

투자은행 D.A. 데이비슨의 길 루리아 이사는 로이터 통신에 “MS는 AI 투자 자금 마련을 위해 인력을 줄여왔으며 인원수를 줄여 이윤을 유지하면서 매출 성장을 가속해왔다”며 이번 감원 역시 AI 투자 비용 충당을 위한 조치로 분석했다.

다만 콜먼 CPO는 “오늘 사라진 직책이 AI로 대체되는 것은 아니다”라면서도 “하지만 동시에 AI가 업무 수행 방식을 바꾸고 있다는 것은 분명하다”고 말해 여지를 남겼다.

사티아 나델라 MS CEO는 지난해 11월 AI 발 감원 열풍에도 오히려 직원 수를 늘리겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

그러나 MS는 이후 올해 4월 들어 나이와 근속연수의 합이 70이 넘는 ‘고참’ 인력들을 대상으로 한 수천 명대 대규모 명예퇴직을 시행했다.