한국 최초 원자로 운전면허 취득…1세대 원자력 공학자이자 과학기술유공자 최초 원전 고리 부지 선정 주도 및 한전산업기술기준 제정 등 인프라 구축

[헤럴드경제=최은지 기자] 우리나라 원자력 태동기부터 기술 자립까지 전 과정을 일구며 한국 원전 산업의 기틀을 닦은 1세대 원자력 공학자 이창건 전 한국원자력문화진흥원장이 6일 별세했다. 향년 96세.

1930년 평안북도 선천에서 태어난 고인은 1947년 월남해 1949년 서울대 전기공학과에 입학했다. 한국전쟁 당시에는 미군 산하 비정규 첩보조직인 켈로(KLO)부대원으로 활동하기도 했다.

전쟁 이후 고인은 1950년대 후반 자생적 연구 모임인 ‘뉴클리어 스터디 그룹’을 통해 국내 원자력법 제정과 정부기구 및 연구소 설립을 주도했다. 특히 1959년 국내 최초의 연구용 원자로인 ‘트리가 마크-2’(TRIGA Mark-Ⅱ)가 도입될 당시 핵심적인 역할을 수행했다.

이 과정에서 고인은 미국 국제원자력학교로 파견돼 정부 긴급훈령을 받고 시험을 치러 한국인 최초로 원자로 운전면허증을 취득하는 이정표를 세웠다. 이후 트리가 마크-2의 출력을 세계 최초로 100㎾에서 250㎾로 높이는 출력증강 계획을 완수했으며, 매년 전량 수입하던 중성자원을 재생식으로 변경해 국산화에 성공하며 한국 원자력 국산화 역사의 효시를 쐈다.

국내 원전 인프라 구축에도 지대한 공을 세웠다. 고인은 우리나라 최초의 원전 부지 선정 사업 책임자로서 경남 고리를 1호 부지로 선정해 국내 원전 부지 선정의 모델을 확립했다. 또한 한국전력산업기술기준(KEPIC) 제정을 20여년간 주도하며 전력 기술의 표준화와 국제화에 크게 기여했다.

이러한 공로를 인정받아 고인은 2012년 한국인 최초로 국제원자력학회협의회(INSC) 글로벌 어워드를 수상했으며, 2017년 정부가 선정한 초대 대한민국 과학기술유공자 32명 중 한 명으로 이름을 올렸다.

유족으로는 자녀 이혜일·이지혜·이인혜 씨 등이 있다. 빈소는 서울성모장례식장 31호실에 마련됐으며 발인은 8일 오전 9시 30분, 장지는 광릉추모공원이다.