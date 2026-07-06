국민의힘 불참 속 정무위 전체회의…최대주주 MBK·채권자 메리츠 겨냥 민주당 “약탈적 사모펀드가 불러온 참사…10만 노동자 생존권 위협” 을지로위원회, 7일 MBK·메리츠 규탄 및 대책 촉구 기자회견 예고

[헤럴드경제=최은지 기자] 국회 정무위원회가 사실상 파산 수순에 돌입한 ‘홈플러스 사태’의 책임 소재를 규명하기 위해 국회 청문회 추진을 공식화했다.

정무위는 6일 국민의힘 위원들이 불참한 가운데 제1차 전체회의를 열고 홈플러스 사태에 대한 대응 방안을 논의했다. 청문회 기조가 가시화되면 홈플러스 최대 주주인 사모펀드 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹 등이 주요 대상이 될 전망이다.

더불어민주당 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원은 이날 회의에서 “이번 사태는 고액의 차입금으로 기업을 인수한 뒤 껍데기만 남기고 먹튀하는 약탈적 사모펀드가 불러온 전형적인 민생 참사”라고 규정했다. 이어 “10만 노동자와 그 가족들의 생존권을 지키기 위해 홈플러스 사태 청문회 추진을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

이에 대해 민주당 소속 유동수 정무위원장은 “여당(국민의힘)이 참석하지 않고 있기 때문에 향후 여당 간사가 선임되면 간사 간 협의를 거쳐 청문회를 추진하도록 하겠다”고 화답했다.

현재 국민의힘은 민주당이 11개 상임·특위 위원장을 단독 선출하는 등 일방적인 원 구성을 강행한 것에 반발해 상임위 일정을 전면 보이콧하고 있다. 이에 따라 실제 청문회 개최 여부는 향후 여야 간 원 구성 협상 타결과 정무위 정상화 시점에 따라 갈릴 것으로 보인다.

한편 민주당 을지로위원회는 국회 차원의 압박과 별개로 오는 7일 MBK파트너스와 메리츠금융을 규탄하고 홈플러스 사태에 대한 실질적인 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 열 예정이다.