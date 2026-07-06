K-축구혁신위 출범…1차회의 최회영 장관 위직만 유지키로 박지성·유승민 공동위장 체제

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한민국 축구의 새판을 짜는 K-축구혁신위원회가 6일 첫 회의를 갖고 공식 출범했다.

K-축구혁신위는 예고대로 최휘영·박지성 공동위원장을 비롯해 이영표 KBS 해설위원, 박주호 TVN스포츠 해설위원 등 축구인과 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수로 구성됐다.

이날 최휘영 장관은 위원회 구성과 관련해 “이 위원회는 대한축구협회 차기 집행부가 출범하기 전까지 한시적인 기구여야 한다는 전제 하에에서 탄생했다”며 “위원으로는 축구와 스포츠에서 신뢰와 신망을 얻고 있고 차기 협회장 선거에 출마하지 않을 분들로 박지성, 이영표, 박주호 위원을 모셨다”고 밝혔다.

다만 공동위원장인 최휘영 문화체육부장관이 위원장직에서 내려와 위원으로만 참여하기로 했다. 최 장관은 이날 모두 발언에서 “본격적인 논의의 장이 마련됐으니 체육인, 축구인들이 주도해 주기 바란다”며 “저는 위원장직에서 물러나고 조력자로서 위원으로서만 참여하겠다. 정부는 뒤에 서서 지원하는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

공석이 된 공동위원장직은 유승민 회장이 맡게 됐다. 유 회장은 “한국 축구의 발전과 국민 신뢰 회복을 위해 체육인의 한 사람으로서 책임감을 느낀다”며 “장관님의 제안을 받고 책임을 함께하자는 생각으로 위원장직을 수락했다”고 밝혔다.

유 공동위원장은 “대한축구협회는 대한체육회 산하체육단체이지만, 국제축구연맹(FIFA) 규정도 따라야 한다. 혁신위원회가 인사 등에 관여하는 게 아니다. 함께 발전을 모색하자고 참여를 결정한 것”이라고 분명히 했다.

박지성 공동위원장도 “이 자리를 만들어줘 한국 축구가 나아가는 데 개선점을 기대할 수 있어 감사하게 생각한다”며 “축구가 스포츠의 한 종목일 뿐인데 국민들의 관심과 사랑이 크다는 것을 알았다. 더 분발하고 잘 했어야 하는데 그러지 못했다”고 돌아봤다.

박 공동위원장은 “저나 이영표, 박주호 위원처럼 축구선수 출신들이 책임감을 갖고 이 자리에 앉았다”며 “단순히 축구 선수의 눈으로 보는 것이 아니라 행정적인 눈으로 가능성을 점검하고 최선을 다해서 좋은 안을 만들어내겠다”고 다짐했다.

그는 “위원회의 안이 얼마나 반영되고, 실천에 옮길지가 가장 중요하다”면서 혁신안의 수립은 물론, 실천을 강조했다.