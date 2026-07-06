‘이란전쟁 여파와 동남권 경제 영향’ 보고서 발표 석유화학·정제, 고무·플라스틱 등 석유 기반산업 부진 “충격 크고 회복 더뎌…- 전국과 성장격차 축소해야”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산·울산·경남 등 동남권 경제는 올 2분기 이후 이란전쟁의 영향이 본격화되면서 산업생산과 수출, 고용 등 주요 실물경제 지표가 빠르게 악화된 것으로 분석됐다.

BNK금융그룹 소속 BNK경영연구원이 6일 발표한 ‘이란전쟁 여파와 동남권 경제 영향’ 보고서에 따르면 동남권의 5월 제조업 생산은 석유화학·정제, 고무·플라스틱 등 석유 기반산업 부진으로 전년 동월 대비 2.1% 감소했고, 수출물량도 22.0% 줄어 64개월만에 가장 큰 감소폭을 기록했다. 취업자 수는 도소매·숙박음식점업과 건설업의 고용감소 영향으로 6000명 증가에 그쳤다.

연구원은 동남권이 전쟁 영향을 크게 받은 배경에는 중동 충격에 취약한 ‘R.I.S.K 경제구조’가 있다고 분석했다. 이는 ▷정유·석유화학 산업 집적 ▷중동산 원유 수입 의존 ▷해운·항만 산업 발달 ▷핵심 수출산업 집적을 의미한다.

보고서는 하반기에도 지역경제 둔화압력이 이어질 것으로 전망했다. 전쟁 과정에서 훼손된 공급망이 회복되기까지 상당 시간이 필요한 데다 종전합의 이후에도 협상과정의 불확실성이 높기 때문이다.

연구원은 피해기업과 취약계층에 대한 지자체, 유관기관, 금융회사의 신속한 지원이 중요하다고 강조했다. 구조적 취약기업에 대해서는 사업전환 컨설팅과 세제지원으로 시장충격을 최소화하는 연착륙 방안을 검토할 필요가 있다고 제언했다.

글로벌 금융위기와 코로나19에 이어 이란전쟁은 전국과 동남권 간 성장격차를 더욱 확대시킬 가능성이 있는 것으로 분석됐다. 전국 경제가 연평균 2% 성장한다고 가정할 때 동남권이 전국 평균 성장궤도에 복귀하기 위해서는 5년내 연평균 6.7%, 10년 내 연평균 4.3% 성장률이 필요한 것으로 추산됐다.

끝으로 보고서는 지역경제의 회복탄력성을 높이기 위한 중장기적 대응이 필요하다고 제언했다. 주력산업 고도화와 지식서비스업 육성, 친환경·AI 기반 첨단산업 확대를 통해 산업경쟁력을 높이고, 인재양성과 보건·복지체계 강화, 취약계층 지원으로 사회안전망을 튼튼히 해야 한다고 강조했다.

백충기 BNK경영연구원 선임연구위원은 “동남권 경제는 대외 리스크가 발생할 때마다 전국보다 충격은 크게 받고 회복은 더딘 모습이 반복돼 왔다”며 “위기에 강한 산업기반과 회복력 높은 경제구조를 만들기 위한 과감하고 혁신적인 노력이 필요한 시점”이라고 말했다.

한편 BNK경영연구원은 동남권 경제와 금융산업을 전문적으로 연구하는 그룹내 정책연구기관으로 지역경제 현안과 산업변화에 대한 심층분석을 바탕으로 지역성장과 금융발전을 위한 다양한 정책들을 제안하고 있다.