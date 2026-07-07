비토즈(BEATOZ)는 iM뱅크와 쿠콘이 함께 진행한 스테이블코인 기반 결제 인프라 구축을 위한 기술 검증(PoC)을 완료했다고 7일 밝혔다.

이번 검증은 스테이블코인을 활용한 결제 처리와 정책자금 집행, 스마트 컨트랙트 기반 결제 기능 등을 대상으로 진행됐다.

앞서 하나금융티아이와 전북은행 등에 이어 진행된 이번 PoC에서는 ▲스마트 컨트랙트 기반 정책자금 집행 ▲스테이블코인 기반 결제 처리 ▲지역 결제 인프라 적용 가능성 등을 중심으로 기술을 검증했다.

3사는 결제 수수료 절감과 즉시 정산 구조를 비롯해 프로그래머블 결제 기능을 구현하고, 지역 내 결제 환경에서 적용 가능성을 확인했다고 설명했다.

또 블록체인 기반 거래 기록과 즉시 정산 구조를 통해 거래 처리 과정과 결제 흐름을 확인했으며, 소상공인 중심의 결제 환경뿐 아니라 다양한 결제 환경으로의 적용 가능성도 함께 검토했다.

이번 검증은 iM뱅크의 금융 인프라와 비토즈의 블록체인 및 CPG 기술, 쿠콘의 결제 데이터 API 및 연계 기술을 기반으로 진행됐다. 사용자의 결제 요청부터 가맹점 정보 확인, 블록체인 기반 결제 처리, 결과 통지까지 전체 과정을 구현했다.

스마트 컨트랙트를 활용한 정책자금 집행 기능도 검증 대상에 포함됐다. 사전에 지정한 업종과 가맹점에서만 결제가 가능하도록 설정해 정책 목적에 맞는 자금 집행 방식을 확인했다고 회사 측은 설명했다.

iM뱅크 관계자는 “블록체인 기술을 금융 서비스에 적용하는 다양한 방안을 검토하고 있다”며 “이번 검증을 통해 지역 단위 결제 모델의 적용 가능성을 확인했다”고 말했다.

김종현 대표는 “기존 금융 시스템과 블록체인 기반 결제 기술의 연계 가능성을 확인한 사례”라며 “금융 API 기술을 바탕으로 관련 서비스 개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.

이상국 대표는 “스테이블코인과 스마트 컨트랙트, CPG 기술을 활용한 결제 기술을 지속적으로 연구하고 있다”며 “관련 기술의 적용 범위를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

3사는 이번에 검증한 정책자금 집행 모델을 복지와 청년, 의료 지원금은 물론 교육과 관광 등 다양한 정책 분야로 확대 적용하는 방안을 검토하고 있다. 또한 비식별 결제 데이터를 활용한 소비 흐름 분석 등 관련 기술 활용 방안도 함께 검토할 계획이다.