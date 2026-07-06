제1부의장 국힘 송상조 의원, 민주 몫 제2부의장은 공석 강무길 의장, “오직 부산 발전 위해 최선 다할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 제10대 부산시의회가 6일 개원했다. 전반기 의장에는 국민의힘 강무길(3선·해운대구4) 시의원이 선출됐다.

부산광역시의회는 이날 오전 10시부터 제337회 임시회 제1차 본회의를 열고 전반기 의장과 제1부의장을 선출했다고 밝혔다.

강무길 의원은 의장선거에서 재석 48명 중 44명 찬성표를 얻어 당선됐다. 강 의장 임기는 2028년 6월까지 2년이다. 선출 직후 강 의장은 “48명 의원들이 의정활동을 잘 할 수 있도록 적극 지원하겠다”면서 “오직 부산 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

시의회는 또 제1부의장으로 국민의힘 송상조 의원(재선·서구1)을 선출했다. 전체 48석 가운데 37석으로 다수당인 국민의힘이 더불어민주당 몫으로 비워둔 제2부의장에는 출마 후보가 없어 일단 공석으로 놔뒀다.

민주당은 국민의힘이 7개 상임위원장직을 모두 가져가려 하자 의장과 2개 상임위원회 위원장 후보를 냈다가, ‘여소야대’ 시의회와 자당 소속 전재수 시장의 협치를 위한 물꼬를 터준다는 명분으로 후보를 모두 사퇴시킨 바 있다. 민주당은 제2부의장직도 받지 않기로 해 국민의힘이 의장단과 상임위원장단을 독식하게 됐다.

시의회는 이날 오후 2시 본회의장에서 전재수 시장과 김석준 부산시교육감 등이 참석한 가운데 개원 기념식을 개최했다. 이후 3시 30분 본회의에서 7개 상임위원장과 윤리특별위원장을 선출하고 각 상임위 위원들 선임까지 마친다.

다음 제337회 임시회는 이달 14일부터 28일까지 15일간 열린다. 시의회는 소관 기관별 하반기 업무보고를 청취하고, 제2부의장 선출로 전반기 원구성을 최종 마무리할 계획이다.