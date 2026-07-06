AI 기술이 의료와 돌봄 분야로 확대되는 가운데 종합 시니어 라이프케어 기업 미들턴이 AI 연구개발과 실증, 교육을 수행하는 연구시설 ‘미들턴 시니어랩(Middleton Senior Lab)’을 개관했다.

미들턴은 지난 3일 인천광역시 미추홀구 본사에서 시니어랩 개관식을 열고 연구시설 운영을 시작했다고 밝혔다. 행사에는 임직원과 관계자 등이 참석했으며 개관식과 연구시설 소개, 향후 운영 계획 발표 등이 진행됐다.

시니어랩은 요양원과 요양병원, 실버타운, 시니어 주거시설 등을 참고해 조성한 연구·실증 공간이다. 실제 돌봄 환경과 유사한 조건에서 AI 기술을 시험하고 결과를 검증할 수 있도록 설계됐다.

시설 내부에는 시니어의 이동 동선과 생활환경, 돌봄 과정 등을 반영했으며 AI가 다양한 상황을 인식하고 대응하는 과정을 확인할 수 있도록 구성됐다.

미들턴은 연구개발을 위해 자체 GPU AI 서버와 온프레미스(On-Premise) AI 환경도 구축했다. 이를 통해 의료·돌봄 데이터를 내부에서 처리할 수 있는 환경을 마련했으며 데이터 관리와 운영 효율성을 높였다고 설명했다.

연구에는 컴퓨터 비전(Vision AI), Edge AI, 레이더 센서, IoT, 멀티모달 AI, 대규모 언어모델(LLM), AI Agent, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 기술 등이 활용된다. 회사는 영상과 센서, 생활, 바이탈 데이터를 종합적으로 분석하는 AI 플랫폼을 연구개발에 적용할 계획이다.

시니어랩에는 Edge AI 기반 안전 모니터링 시스템과 낙상 감지 기술, AI 연동 스마트 도어락, IoT 스마트미러, 생활 데이터 분석 시스템 등이 구축됐다. 향후에는 레이더 센서와 영상 AI를 결합한 기술도 연구할 예정이다.

미들턴은 새롭게 개발되는 기술을 시니어랩에서 반복적으로 시험하고 검증한 뒤 결과를 연구개발 과정에 반영하는 방식으로 운영할 계획이다.

AI Agent를 활용한 업무 지원 기능도 연구 대상이다. 돌봄기록 작성과 업무일지, 생활관찰 기록, 건강관리 보고서 등 반복적인 업무를 지원하는 기능을 개발하고 있다.

시니어랩은 교육시설로도 활용된다. AI 활용 교육과 스마트 돌봄 교육, 디지털 헬스케어 교육, 시설 관리자 교육 등을 운영하고, 요양기관과 대학, 연구기관 등이 참여하는 교육 프로그램도 마련할 예정이다.

산학협력도 추진한다. 공동 연구와 실증 사업을 통해 AI 기반 시니어 케어 기술을 연구하고 관련 전문인력 양성을 지원할 계획이다.

전갑린 대표는 “시니어랩은 AI 기술을 연구하고 실증하며 교육까지 함께 수행하는 연구시설”이라며 “연구개발과 실증을 연계해 시니어 케어 분야 기술 연구를 이어갈 계획”이라고 말했다.

이어 “GPU AI 서버와 온프레미스 AI, AI Agent, 멀티모달 AI 등을 활용한 연구를 지속적으로 진행하고 다양한 시니어 시설에서 활용할 수 있는 기술 개발을 추진할 예정”이라고 밝혔다.

한편 미들턴은 AI와 컴퓨터 비전, Edge AI, 레이더 센서, IoT, 멀티모달 AI, GPU AI 서버, 온프레미스 AI, AI Agent, RAG, 디지털 트윈, 디지털 헬스케어 등을 기반으로 시니어 케어 기술을 연구하고 있으며, 향후 요양원과 요양병원, 실버타운, 시니어 주거시설 등으로 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.