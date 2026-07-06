[헤럴드경제=나은정 기자] 한 패스트푸드점에서 햄버거를 여러 개 주문한 손님에게 조롱성 메모를 적은 영수증을 건넨 사연이 전해져 논란이다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘햄버거 시키고 별점 1개만 준 이유’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 햄버거를 여러 개 주문한 영수증 사진을 공개하며 “햄버거집에서 나를 놀리는 듯한 메시지가 적힌 영수증을 받았다”고 주장했다.

공개된 영수증에는 총 4만2800원어치의 햄버거와 세트메뉴 주문 내역 위에 빨간 펜으로 ‘햄최몇?’이라는 문구가 적혀 있다. 해당 문구는 ‘햄버거를 최대 몇 개까지 먹을 수 있느냐’는 의미의 인터넷 신조어다.

이를 본 A씨는 “알바생인지 사장님인지 모르겠지만 이걸 지금 재미있으라고 적은 것이냐”며 분통을 터뜨렸다.

그는 “평소 햄버거를 좋아하기도 하고, 나 혼자 먹을 게 아니라 가족들과 나눠 먹고 아기를 보느라 바쁠 때 냉장고에 넣어뒀다가 하나씩 먹으려고 여러 개를 주문한 것”이라며 “빨간 펜으로 저렇게 적혀 있으니 몹시 기분이 나빴다”고 불쾌감을 드러냈다.

이어 “내가 햄버거를 몇 개 먹든 무슨 상관인지, 가게 입장에서는 많이 주문하는 것이 오히려 좋은 것 아니냐”면서 “내 돈 주고 음식을 사 먹는데 이런 기분을 느끼게 하다니 참 안타깝다”고 푸념했다.

그러면서 “매장에서 웃기려고 적은 것이라면 완전히 실패한 것”이라며 “다시는 그곳에서 주문할 일은 없을 것 같다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “고맙다는 메모를 남겨도 모자랄 판에 왜 저런 말을 적느냐”, “절대로 초면엔 자기 딴에 재밌다는 유머 던지면 안 된다”, “손님한테 잘할 필요도 없지만 못하지는 말아야 한다” 등 매장 측을 비판했다. 반면 일부는 “직원이 장난스럽게 적은 것일 수 있다”, “그냥 웃고 넘어갈 수 있는 문제를 굳이 키운다” 등 매장 측을 옹호하기도 했다.