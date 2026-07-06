- 나노-자기유전학 기술로 뇌질환 치료 패러다임 전환

[헤럴드경제=구본혁 기자] “나노의 정밀성이 현대의학의 난제를 푸는 새로운 개념과 수단으로 나노의학을 통해 질병진단, 약물전달, 뇌과학의 난제를 해결하고 있다.”(천진우 연세대 특훈교수)

과학기술정보통신부와 한국과학기술단체총연합회는 2026년 ‘대한민국최고과학기술인상’ 수상자로 천진우 연세대학교 언더우드 특훈교수를 선정했다고 밝혔다. 천 교수에게는 대통령 상장과 상금 3억원이 수여된다.

대한민국최고과학기술인상은 우리나라를 대표하는 연구성과를 이룬 과학기술인을 발굴하여 국민에게 널리 알리고 명예와 자긍심을 높이고자 2003년부터 시상해 온 국내 최고 권위의 과학기술인상(대통령상)으로, 지난해까지 총 48명이 수상의 영예를 안았다.

천진우 교수는 나노화학에 생명공학을 융합하여 질병 진단, 세포 치료, 뇌회로 교정 등 기존 의학 분야의 한계를 뛰어넘는 의학적 접근법을 제시하는 등 나노의학 분야를 개척한 공로를 인정받았다. 나노의학은 질병진단, 약물전달에 혁신을 가져왔으며, 앞으로는 뇌-컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface, BCI), 뇌과학 난제 등을 해결하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

특히 천 교수는 나노-자기유전학(Magnetogenetics) 기술 개발을 통해 자기장을 이용하여 살아있는 동물의 뉴런 활성을 무선·원격으로 조절할 수 있음을 증명했다. 이는 BCI 분야의 오랜 난제였던 ‘무선 조절’과 ‘분자 수준의 생물학적 선택성’을 동시에 해결한 성과로, 수술 없이 안전하면서도 정교하게 뇌의 특정 신경 회로를 제어하는 새로운 치료 패러다임을 제시했다. 연구 성과는 2021년 네이처 머티리얼스, 2024년 네이처 나노테크놀로지에 발표됐다.

그는 기초과학연구원 나노의학연구단을 설립(2015년)하고, 국제 막스플랑크 연구센터를 유치(2025년)하는 등 국제 연구협력 및 국내 연구 기반을 강화하며 한국에 ‘세계 나노의학 연구 허브’를 구축해 가고 있다. 또한 미국화학회와 영국왕립화학회 석학회원, 세계적인 화학 학술지 JACS 부편집장으로 활동하는 등 국제 학계의 리더로서 대한민국 과학기술 위상을 높이고 있다.

연세대학교 화학과에서 학·석사를 마친 천진우 교수는 일리노이대 어바나-샴페인에서 박사 학위를 취득했다. 이후 2002년부터 연세대학교 화학과 교수로, 현재는 연세대학교 언더우드 특훈교수로 재직하며 후학 양성에도 힘쓰고 있다.

천 교수는 “외부에서 자기장을 이용해 뇌의 특정 신경회로를 정교하게 제어하는 기술을 발전시켜, 치료가 어려웠던 치매, 파킨슨병, 우울증과 같은 뇌질환의 근본 원인을 해결하려 한다”면서 “이 기술은 수술없이 안전하게 뇌 기능을 조절하는 새로운 치료 패러다임을 열 것”이라고 말했다.