7월 6~23일 공고, 20~23일 제안서 접수...예비중·중등·고등·평생학습 교재 대상 선정 교재는 강좌로 제작해 전국 수강생 제공…구매 연결·공동홍보 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 김현기)가 7월 6일부터 23일까지 2027년 강남인강 강의용 교재 출판사를 공개 모집한다.

제안서는 7월 20일부터 23일 오후 6시까지 접수한다.

강남인강은 2004년 개국 이후 전국 학생들에게 온라인 교육 콘텐츠를 제공해 온 공공교육 플랫폼이다. 현재까지 800여 종의 교재와 협약을 체결해 강의를 제작·운영하고 있다. 수강생들은 다양한 출판사의 교재를 기반으로 한 강좌를 선택해 학교 진도, 내신 대비, 자기주도학습 등에 활용할 수 있다.

구는 이 같은 교재 기반 강좌 운영 경험을 바탕으로 교육과정 변화와 학습 수요를 반영한 우수 교재를 추가 발굴할 계획이다.

모집 분야는 예비중·중등·고등 교재와 평생학습 교재이며, 시장성, 강의 활용성, 회원 수요 등을 종합적으로 심사한다.

선정된 교재는 강남인강 강좌 콘텐츠로 제작돼 전국 수강생에게 제공된다. 강의 페이지와 연계해 교재 구매처로 연결하는 서비스도 운영한다. 학생들은 강의에 맞는 교재를 쉽게 확인하고 구매할 수 있으며, 출판사는 공공 플랫폼을 통해 전국 학습자에게 교재를 알릴 수 있다.

또, 협약 출판사와 함께 완강 챌린지, 수강 이벤트, 특별 프로모션 등 공동 홍보를 추진한다. 강좌와 교재를 함께 알리는 방식으로 학생들의 참여를 높이고, 출판사에는 지속적인 홍보와 협력 기회를 제공할 계획이다.

교재 선정 공고는 강남구청과 강남인강 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다. 모집 일정과 제출 서류, 심사 기준 등 자세한 내용은 공고문을 참고하면 된다.

김현기 강남구청장은 “강남인강은 그동안 학생들에게 양질의 학습 경험을 제공하는 교육 파트너로 성장해 왔다”며 “우수한 교재를 강남인강 콘텐츠로 제작해 수강생의 학습 선택권을 넓히고, 누구나 양질의 교육 콘텐츠를 이용할 수 있도록 강남인강의 공공성을 더 강화하겠다”고 밝혔다.