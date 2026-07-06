[헤럴드경제=정목희 기자] 러시아가 6일(현지시간) 새벽 우크라이나 수도 키이우를 겨냥해 대규모 드론·미사일 공습을 감행해 최소 5명이 숨졌다고 AP통신 등 외신이 보도했다.

키이우 군사행정부 수장인 티무르 트카첸코는 이날 텔레그램을 통해 포딜스키 지구의 한 주거용 건물이 러시아의 공격으로 일부 붕괴했다고 밝혔다.

또 다르니차 지구의 여러 고층 건물도 피해를 입었으며, 잔해 아래 주민들이 갇혀 있을 가능성이 있어 구조 작업이 진행 중이라고 전했다.

이번 공습은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아의 대규모 공격 가능성을 경고한 지 불과 몇 시간 만에 이뤄졌다. AP통신은 러시아가 이번 공격에 탄도미사일과 순항미사일, 드론 등을 동원했다고 전했다.

최근 러시아는 우크라이나가 자국 정유 시설 등 민간 인프라를 정밀 타격하자 이에 대응해 키이우를 공격 목표로 삼는 대규모 공습을 벌이고 있다.

지난 1일 밤부터 2일 새벽 사이에 진행된 러시아의 공습으로 키이우에서는 31명이 숨졌다. 당시 러시아의 공습은 지난 2022년 개전 이래 키이우 최악의 피해 중 하나로 기록됐다.