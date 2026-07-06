김경호 광진구청장, 구의동·광진정보도서관·광장빗물펌프장 직접 점검 빗물받이·양수기함·배수펌프장 등 수방시설 집중 확인… 현장 대응태세 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 본격적인 장마와 태풍에 대비해 수해취약지역을 직접 점검하고 수방 대응체계를 재점검하며 여름철 재난 대응에 나섰다.

김경호 구청장은 지난 3일 관계 공무원들과 함께 구의동 및 광진정보도서관, 광장빗물펌프장을 차례로 방문해 침수 위험요인을 살피고 수방시설 운영상태와 현장 대응체계를 점검했다.

이번 점검은 국지성 집중호우와 태풍 등 여름철 자연재해에 선제적으로 대응하고, 침수취약지역의 안전관리 실태와 수방 대응체계를 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다

먼저 구의동 일대에서는 다목적 자율대여 양수기함과 맨홀 추락방지시설을 확인하고, 침수 발생 시 신속하게 장비를 활용할 수 있도록 관리 상태와 작동 여부를 점검했다.

이어 광진정보도서관 일대에서는 한강변 저지대 지역 차수판 설치 공사 현장과 운영체계를 확인했으며, 광장빗물펌프장에서는 배수시설 가동상태와 비상 대응체계를 집중 점검했다.

현장점검과 함께 광진구는 여름철 풍수해에 대비해 수방 대응 역량을 지속적으로 강화하고 있다. 초경량 모터 배수펌프 다단 배수시스템 도입과 양수기 운용 교육으로 현장 대응 역량을 높이고, 다목적 자율대여 양수기함 운영과 반지하 주택 침수방지시설 무료 설치를 통해 침수 발생 시 신속한 초기 대응 기반을 마련했다.

아울러 빗물받이와 하수관로 정비, 양수기 전수 점검, 배수펌프장 운영 관리 등을 지속적으로 추진하며 침수취약지역 중심의 빈틈없는 수방체계를 유지하고 있다.

김경호 광진구청장은 “구정의 중심은 언제나 현장”이라며 “앞으로도 현장을 직접 찾아 위험요인을 꼼꼼히 살피고, 현장 중심 행정으로 구민의 생명과 안전을 가장 먼저 챙기겠다. 집중호우와 태풍으로부터 구민의 생명과 재산을 지키기 위해 사전 대비와 신속한 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.