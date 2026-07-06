- AI·우주·바이오 등 R&D 부처 연계형 13개 과제 특허 분석 착수

[헤럴드경제= 이권형기자] 정부가 국가적으로 중요한 첨단산업 등의 기술 분야를 대상으로 특허 빅데이터를 분석해 기술개발 동향과 경쟁 구도를 진단하고, 연구개발 전략 수립에 나선다.

6일 지식재산처에 따르면 인공지능(AI), 우주, 바이오 등 미래 성장동력 분야의 기술 경쟁력 확보와 국가 연구개발(R&D) 전략 수립을 지원키 위해 ‘2026년 특허 빅데이터 기반 산업혁신 지원사업(이하: 산업혁신 지원사업)’을 추진한다.

올해 산업혁신 지원사업은 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되고 있는 AI·우주·바이오 등 분야를 중심으로 미래 성장동력 확보를 위한 특허분석을 중점 수행한다.

▷AI 분야에서는 미국 주요 AI 기업들이 참여하는 SAIL(Shared AI License Foundation) 연합체의 AI 파운데이션 모델 관련 특허를 분석한다. 이를 통해 우리나라가 기술적으로 종속될 위험이 있는 기술을 파악하고, 다양한 관점에서 잠재적 위협요인을 선제적으로 발굴할 예정이다. 또한 피지컬 AI 기술 분야 공급망 전반에서 주요국 및 기업의 기술 경쟁력과 핵심 특허 동향을 분석하고 유망 기술 및 연구개발 방향을 도출할 계획이다.

▷우주 분야에서는 우주산업과 로봇, AI, 반도체 등 첨단기술이 융합되는 기술 영역을 대상으로 특허 분석을 수행한다. 아울러 우주 환경에서의 바이오 의약품 및 식품 개발 전략을 분석하여 미래 우주경제 시대에 필요한 핵심 기술과 연구개발 방향을 제시할 예정이다.

▷바이오 분야에서는 향후 특허 만료가 예정된 글로벌 블록버스터 의약품 및 GLP-1 비만치료제의 핵심 특허군을 집중 분석한다. 이를 통해 국내 제약·바이오 기업의 바이오시밀러 개발 전략 수립을 지원할 계획이다.

이와 함께 지역 주력산업의 경쟁력 강화를 위한 특허분석도 추진한다. 대구광역시의 자율 제조 로봇, 부산광역시의 SDV(Software Defined Vehicle) 기반 자율주행 핵심 부품, 전북특별자치도의 신재생에너지 산업(수상형 태양광, RE100) 등을 대상으로 특허분석을 수행해 지역 맞춤형 연구개발 전략 수립과 신산업 육성을 지원할 계획이다.

지식재산처 김일규 지식재산정책국장은 “특허 빅데이터는 기술개발의 흐름과 산업의 미래를 보여주는 핵심 정보”라며, “AI·우주·바이오 등 국가 미래 성장동력 분야에 대한 특허분석을 통해 우리나라가 글로벌 기술 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 국가 연구개발 정책 수립을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편, 지식재산처는 12월까지 특허분석을 완료한 후 결과를 수요기관에 제공하고, 특허빅데이터 포털을 통해 분석 결과를 공개할 예정이다.