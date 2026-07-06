5월까지 193만6572명, 전년 대비 40%↑ 대만 중국 일본 미국 순…중국 관광객 폭증 외국인 관광객 지출금액도 4544억원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 올해 5월까지 부산을 찾은 외국인 관광객이 193만6572명에 달해 지난해 같은 기간 138만3758명보다 40%나 늘어난 것으로 드러났다. 전국 평균 증가율 21%의 2배 가까운 수치다.

부산시는 지난 1월부터 5월까지 부산 방문 외국인 관광객이 1분기 역대 최단기간 100만명을 돌파한 데 이어 올해 목표 400만명 달성을 향하고 있다고 6일 밝혔다. 부산을 찾은 관광객의 국적은 대만(37만5322명)이 가장 많았고, 중국(35만9981명) 일본(23만3685명) 미국(17만587명) 순이었다.

국가별로는 중국시장의 성장세가 눈에 띈다. 전국적으로 중국인 관광객이 전월 대비 1.9% 감소한 것과 반대로, 부산은 5월 한달간 8만9275명이 방문해 전월(7만2748명) 대비 22.7%, 전년 동월(4만6025명) 대비 94.0%라는 폭발적 성장을 기록했다. 특히 5월 부산항을 통해 입국한 중국인은 2만6556명으로 전년 동월(2652명) 대비 무려 901.4% 폭증했다.

지난 5월 야놀자리서치가 발표한 ‘중국인이 꼽은 아시아 주요 도시 만족도’ 조사에서 부산이 도쿄 싱가포르 서울 등을 제치고 1위에 오른 결과가 수치로 입증된 셈이다.

전통적 효자시장인 중국·대만·일본뿐 아니라 구미주 관광객의 성장세도 가파르다. 5월 미국 관광객은 전년 동월 대비 80.1% 증가한 4만1324명이 부산을 찾았으며, 프랑스 5654명(89.2% 증가), 영국 8612명(44.7% 증) 등 유럽 주요국 관광객도 작년 대비 급증했다.

외국인 관광객들이 부산에서 소비하는 관광지출액도 전국 2위에 올라섰다. 한국관광데이터랩 신용카드 빅데이터 분석에 따르면 부산의 외국인 관광지출액은 5월 기준 1322억원으로 지난 1월(512억원) 대비 2.5배 이상 늘었고, 1~5월 외국인 관광객 지출금액은 4544억원으로 집계됐다.